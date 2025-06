Nesta sexta-feira, UFMS recebe apresentações musicais

Nesta sexta-feira (6), a partir das 17h, será realizada a Sexta na Concha. Gratuito e aberto a toda a comunidade, o evento promove apresentações musicais com participação da dupla Maria Claudia e Marcos Mendes e da estudante da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação Nária Santos, na Concha Acústica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em Campo Grande.

Conforme a diretora de Cultura, Arte e Popularização da Ciência da Pró-Reitora de Extensão, Cultura e Esporte, Rozana Valentim, o objetivo é incentivar apresentações musicais de estudantes da UFMS, individualmente ou em grupo, e também de artistas convidados com carreira já consolidada no cenário sul-mato-grossense. “A ação será uma vez por mês, de junho até dezembro, para incentivar a expressão artística e a socialização dos estudantes em um espaço para a divulgação de talentos musicais e um ambiente descontraído e acessível. Além de fortalecer a cena musical universitária, o projeto proporciona um momento de integração para toda a comunidade universitária e o público em geral”, informa.

Ainda segundo a diretora, a proposta é de apresentações no estilo voz e violão, com músicas brasileiras que aproximem o repertório nacional, principalmente da Música Popular Brasileira (MPB), aos estudantes da Universidade. “O horário será sempre das 17h às 19h, como um happy hour e um sextou descontraído, com o encontro de professores, estudantes, técnicos, familiares e o público interessado em música e boa conversa”, indica.

A dupla

Atuando juntos desde 1985, Maria Cláudia e Marcos Mendes apresentam em seus shows a música contemporânea de Mato Grosso do Sul. No repertório, trazem canções da Música Popular Brasileira e também composições regionais. A dupla já se apresentou na Universidade no projeto Natal Luz em 2020 e na turnê pelos câmpus do Show de Verão em 2022.

Na Sexta na Concha, os artistas irão apresentar o show inédito Duo Maria Claudia e Marcos Mendes Solo, em um formato mais intimista e totalmente acústico. “Teremos a honra de contar com a participação do talentoso Black Batera, somando ainda mais musicalidade à noite. O show traz um panorama da nossa trajetória autoral, com músicas que fazem parte da nossa história e também canções inéditas, que estamos animados em dividir com o público pela primeira vez. Mais do que um show, será um momento de troca: vamos conversar um pouco sobre a nossa carreira, os caminhos que percorremos como Duo e a forma como a música nos conecta com as pessoas”, revela Marcos Mendes.

Nária Santos

Já a estudante do curso de Música Nária Santos completa dez anos de carreira musical em 2025. Atuando primeiro como cantora e intérprete, passou também a compor nos últimos cinco anos. “Fui arrastada para a composição e amo aprender. A cada trabalho, eu me sinto mais competente e mais comprometida com a composição”, conta.

Sua trajetória no curso foi pausada por um tempo durante a pandemia e, quando retornou, a estudante já era mãe e também dava aulas, fatos que tiveram influência em sua carreira. “Neste momento eu estou reaprendendo a me expressar pós-maternidade. Tudo parece diferente depois de trazer uma criança ao mundo e, nos últimos três anos, me dediquei inteiramente à maternidade e realizei alguns trabalhos para terceiros, mas nada pessoal e particular. Agora estou resgatando minha arte e esse show vai ser pra falar um pouco sobre o tempo e as transformações que ele traz. O repertório tem tudo que eu mais gosto: bastante samba e seus derivados da boemia, MPB”.

A estudante conta que está terminando a formação acadêmica com muita sede de arte e muitas ideias e lançamentos para o próximo ano. “Esse sarau vem como uma oportunidade para experimentar novamente a temperatura do palco, com a cara limpa e para exibir em primeira mão um trabalho autoral. Vou abrir meu coração mesmo e será feito com muito amor e carinho, em respeito às pessoas que poderão prestigiar. Eu espero do fundo do meu coração que o público goste”, finaliza.

*Com informações UFMS