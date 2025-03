Nesta tarde, duas UPAs têm pediatras de plantão em Campo Grande

Escala médica, divulgada pela Prefeitura de Campo Grande aponta que na tarde deste domingo (23) duas Unidades de Pronto Atendimento disponibilizam médicos pediatras para atender o público infantil. Além das UPAs, um Centro Regional de Saúde (CRS) também tem especialistas disponíveis.

As crianças que precisarem de atendimento de urgência e emergência podem ser levadas para as UPAs dos bairros Coronel Antonino e Leblon, além do CRS do bairro Tiradentes.

No período da noite, além das UPAs dos bairros Coronel Antonino e Leblon, também haverá pediatras nas unidades dos bairros Universitário e Moreninha, No CRS do Tiradentes, plantão também segue com pediatras durante a noite.

A escala médica prevê médicos plantonistas em todas as unidades para atendimento de adultos, nos período da tarde e noite. Confira a escala completa, com o quantitativo de profissionais em cada unidade.