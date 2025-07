Neto agride avó de 88 anos e é preso em flagrante em Paraíso das Águas

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (17) por agredir a própria avó, uma idosa de 88 anos diagnosticada com Alzheimer, em Paraíso das Águas, interior de Mato Grosso do Sul.

A vítima chegou à delegacia com um ferimento na cabeça e relatou ter sido agredida pelo neto.

Segundo a Polícia Civil, o caso ocorreu por volta das 8h30, quando a idosa, acompanhada de um familiar, procurou ajuda na sede da Delegacia de Polícia do município.

A equipe prestou os primeiros socorros e levou a vítima ao Pronto Atendimento da cidade. Ela recebeu pontos no ferimento e permaneceu consciente, em observação.

Após ser informado da situação, o delegado titular iniciou diligências para localizar o agressor. O homem foi encontrado pouco tempo depois em um bar da Rua Maria Luiza de Rezende, onde consumia bebida alcoólica. Ele foi preso no local e encaminhado à delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica, com agravantes relacionados à idade e ao estado de saúde da vítima. As investigações continuam para apurar se há histórico de violência na residência.

*Com informações da PCMS