Networking e soluções coletivas: o papel estratégico da ACICG

O associativismo tem se mostrado um caminho estratégico para fortalecer empresas e promover soluções coletivas. Em Campo Grande, a ACICG atua como uma rede de apoio que aproxima empresários, estimula a colaboração e cria oportunidades para enfrentar desafios e impulsionar negócios.

Paola Nogueira (Foto: Rodrigo Moreira/ Massa CG)

Paola Nogueira, gestora comercial da ACICG, em entrevista ao Microfone Aberto da Rádio Massa Campo Grande falou sobre o trabalho desenvolvido pela entidade que em 2026 completará 100 anos. Entre os principais objetivos da instituição estão conectar empresários, fornecedores e potenciais parceiros.

“Hoje falamos muito em inovação e inteligência artificial, e a associação está envolvida nisso. Trabalhamos para que o empresário se conecte, troque experiências e cresça em rede”, afirma.

Atuação e Serviços da ACICG

Na prática, a ACICG disponibiliza aos associados serviços dos Conselhos como o da Mulher e o do Jovem Empresário, além de núcleos setoriais, onde profissionais de um mesmo segmento discutem desafios específicos e levam suas demandas à diretoria da associação. Entre os exemplos de atuação estão a defesa de interesses coletivos, como alterações em leis tributárias e outras questões que impactam o setor empresarial local.

“A associação é um ponto de contato entre o empresário e o poder público, ajudando a encontrar soluções estratégicas para cada segmento. É uma consultoria, um network valioso, que ajuda todos, desde o MEI até empresas de grande porte, a prosperar e fortalecer a classe empresarial da capital”, ressalta Paola.

Parcerias e Suporte ao Empreendedor

Além disso, a ACICG oferece suporte para empresários que ainda não se formalizaram, com parcerias, por exemplo, com o Sebrae, ajudando na abertura da empresa e no desenvolvimento inicial do negócio.

Acompanhe a entrevista completa: