Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ENTREVISTA

Networking e soluções coletivas: o papel estratégico da ACICG

No dia a dia, a instituição disponibiliza os serviços de conselhos e núcleos setoriais

Karina Anunciato

Sede da ACICG na Rua 15 de novembro em frente a praça Ary Coelho (Foto: Reprodução/ ACICG)
Sede da ACICG na Rua 15 de novembro em frente a praça Ary Coelho (Foto: Reprodução/ ACICG)

O associativismo tem se mostrado um caminho estratégico para fortalecer empresas e promover soluções coletivas. Em Campo Grande, a ACICG atua como uma rede de apoio que aproxima empresários, estimula a colaboração e cria oportunidades para enfrentar desafios e impulsionar negócios.

Paola Nogueira (Foto: Rodrigo Moreira/ Massa CG)

Paola Nogueira, gestora comercial da ACICG, em entrevista ao Microfone Aberto da Rádio Massa Campo Grande falou sobre o trabalho desenvolvido pela entidade que em 2026 completará 100 anos. Entre os principais objetivos da instituição estão conectar empresários, fornecedores e potenciais parceiros.

“Hoje falamos muito em inovação e inteligência artificial, e a associação está envolvida nisso. Trabalhamos para que o empresário se conecte, troque experiências e cresça em rede”, afirma.

Atuação e Serviços da ACICG

Na prática, a ACICG disponibiliza aos associados serviços dos Conselhos como o da Mulher e o do Jovem Empresário, além de núcleos setoriais, onde profissionais de um mesmo segmento discutem desafios específicos e levam suas demandas à diretoria da associação. Entre os exemplos de atuação estão a defesa de interesses coletivos, como alterações em leis tributárias e outras questões que impactam o setor empresarial local.

“A associação é um ponto de contato entre o empresário e o poder público, ajudando a encontrar soluções estratégicas para cada segmento. É uma consultoria, um network valioso, que ajuda todos, desde o MEI até empresas de grande porte, a prosperar e fortalecer a classe empresarial da capital”, ressalta Paola.

Parcerias e Suporte ao Empreendedor

Além disso, a ACICG oferece suporte para empresários que ainda não se formalizaram, com parcerias, por exemplo, com o Sebrae, ajudando na abertura da empresa e no desenvolvimento inicial do negócio.

Acompanhe a entrevista completa:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos