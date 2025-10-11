No aniversário de MS, sol predomina com chance de tempestades isoladas

A previsão do tempo para este sábado (11) indica sol com variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul, de acordo com Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado (Cemtec). O cenário é resultado da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que mantém o tempo firme na maior parte do estado.

Apesar do predomínio do sol, não estão descartadas pancadas de chuva e tempestades isoladas, especialmente nas regiões norte, bolsão e centro-sul. A combinação entre calor, umidade e áreas de baixa pressão favorece a formação de nuvens carregadas, típicas da primavera.

As temperaturas variam conforme a região. No Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, os termômetros devem registrar mínimas entre 15°C e 20°C e máximas de 27°C a 34°C. Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, as mínimas ficam entre 19°C e 25°C, com máximas que podem chegar a 38°C. No Bolsão, Leste e Norte, as temperaturas variam de 20°C a 23°C nas mínimas e 29°C a 35°C nas máximas.

Em Campo Grande, a previsão indica mínima de 19°C e máxima de 33°C. Os ventos sopram do quadrante norte e leste, com rajadas que podem ultrapassar 60 km/h em alguns momentos.

Recomendações e Cuidados

Com a combinação de calor e umidade, o tempo segue instável em parte do estado. A orientação é redobrar a atenção para as mudanças repentinas nas condições climáticas, principalmente durante a tarde e o início da noite.