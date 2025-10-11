Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

TEMPO

No aniversário de MS, sol predomina com chance de tempestades isoladas

Combinação de calor e umidade contribui para instabilidade

Karina Anunciato

Campo Grande tem máxima de 33 °C (Foto: Arquivo RCN 67)
Campo Grande tem máxima de 33 °C (Foto: Arquivo RCN 67)

A previsão do tempo para este sábado (11) indica sol com variação de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul, de acordo com Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do Estado (Cemtec). O cenário é resultado da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que mantém o tempo firme na maior parte do estado.

Apesar do predomínio do sol, não estão descartadas pancadas de chuva e tempestades isoladas, especialmente nas regiões norte, bolsão e centro-sul. A combinação entre calor, umidade e áreas de baixa pressão favorece a formação de nuvens carregadas, típicas da primavera.

As temperaturas variam conforme a região. No Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, os termômetros devem registrar mínimas entre 15°C e 20°C e máximas de 27°C a 34°C. Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, as mínimas ficam entre 19°C e 25°C, com máximas que podem chegar a 38°C. No Bolsão, Leste e Norte, as temperaturas variam de 20°C a 23°C nas mínimas e 29°C a 35°C nas máximas.

Em Campo Grande, a previsão indica mínima de 19°C e máxima de 33°C. Os ventos sopram do quadrante norte e leste, com rajadas que podem ultrapassar 60 km/h em alguns momentos.

Recomendações e Cuidados

Com a combinação de calor e umidade, o tempo segue instável em parte do estado. A orientação é redobrar a atenção para as mudanças repentinas nas condições climáticas, principalmente durante a tarde e o início da noite.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos