Início Campo Grande

CAMPO GRANDE 126 ANOS

Noite da Seresta volta à Praça do Rádio Clube com show de Wanderléa

A festa começa às 20h, com apresentações de seresteiros locais

Karina Anunciato

Cantora vai apresentar sucessos da Jovem Guarda (Foto: Reprodução/ PMCG)
A Noite da Seresta está de volta! Em comemoração aos 126 anos de Campo Grande, a Praça do Rádio Clube recebe uma programação especial com a presença da cantora Wanderléa e artistas locais, nesta sexta-feira (15).

A festa começa às 20h, com apresentações de seresteiros locais que vão recriar o clima intimista e romântico das primeiras edições. Às 21h, é a vez de Wanderléa subir ao palco e relembrar sucessos da Jovem Guarda.

Concha revitalizada

A noite também marca a entrega da revitalização da Concha Acústica Família Espíndola, que ganhou pintura artística do muralista Caio Green, em parceria com uma empresa de tintas. O novo painel homenageia a biodiversidade pantaneira e deu mais cor ao espaço, incluindo a reforma do parquinho e dos meios-fios da praça.

Noite da Seresta: Tradição e Música em Campo Grande

Realizada entre 2000 e 2013, a Noite da Seresta já recebeu nomes como Oswaldo Montenegro, Demônios da Garoa, Agnaldo Timóteo, Wanderley Cardoso e artistas regionais como Tetê, Geraldo e Celito Espíndola, Alzira E. e o Grupo Acaba.

