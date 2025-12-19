Nota MS Premiada 2026 tem calendário oficial com sorteios base da Mega-Sena

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) publicou a Resolução nº 3.483, de 16 de dezembro de 2025, que oficializa o calendário anual do Programa Nota MS Premiada para o exercício de 2026. O documento, assinado pelo secretário Flávio César Mendes de Oliveira, define as datas exatas dos concursos da Mega-Sena cujas dezenas sorteadas serão utilizadas como base para a premiação mensal do programa em Mato Grosso do Sul.

Pelo texto, foi estabelecido que a resolução produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026. O programa, instituído pela Lei nº 5.463/2019, utiliza os dados fiscais de compras em que o consumidor inclui o CPF na nota para a geração de dezenas da sorte, mecanismo que, na prática, conecta a emissão do documento fiscal à participação nos prêmios estaduais.

O cronograma divulgado pela Sefaz organiza as apurações de forma mensal e já fixa, com antecedência, quando cada período será “fechado” pela referência ao concurso da Mega-Sena. Assim, o primeiro sorteio relacionado ao período de apuração de janeiro de 2026 ocorrerá em 28 de fevereiro de 2026, abrindo o calendário anual. Na sequência, as datas seguem mês a mês, até que a apuração de dezembro de 2026 tenha como referência um concurso marcado para 30 de janeiro de 2027, encerrando o ciclo anual.

As datas indicadas para servirem de base aos sorteios do Nota MS Premiada em 2026 foram organizadas da seguinte forma: