Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

NOTA MS PREMIADA 2026

Nota MS Premiada 2026 tem calendário oficial com sorteios base da Mega-Sena

Resolução publicada pela Sefaz estabelece as datas dos concursos da Mega-Sena que servirão de base para as premiações mensais em Mato Grosso do Sul

Arthur Ayres e Adriano Hany

Resolução 3.483 fixa datas-base da Mega-Sena para apurações mensais do Nota MS Premiada em 2026 - Foto: Arquivo/PortalRCN67
Resolução 3.483 fixa datas-base da Mega-Sena para apurações mensais do Nota MS Premiada em 2026 - Foto: Arquivo/PortalRCN67

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) publicou a Resolução nº 3.483, de 16 de dezembro de 2025, que oficializa o calendário anual do Programa Nota MS Premiada para o exercício de 2026. O documento, assinado pelo secretário Flávio César Mendes de Oliveira, define as datas exatas dos concursos da Mega-Sena cujas dezenas sorteadas serão utilizadas como base para a premiação mensal do programa em Mato Grosso do Sul.

Pelo texto, foi estabelecido que a resolução produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026. O programa, instituído pela Lei nº 5.463/2019, utiliza os dados fiscais de compras em que o consumidor inclui o CPF na nota para a geração de dezenas da sorte, mecanismo que, na prática, conecta a emissão do documento fiscal à participação nos prêmios estaduais.

O cronograma divulgado pela Sefaz organiza as apurações de forma mensal e já fixa, com antecedência, quando cada período será “fechado” pela referência ao concurso da Mega-Sena. Assim, o primeiro sorteio relacionado ao período de apuração de janeiro de 2026 ocorrerá em 28 de fevereiro de 2026, abrindo o calendário anual. Na sequência, as datas seguem mês a mês, até que a apuração de dezembro de 2026 tenha como referência um concurso marcado para 30 de janeiro de 2027, encerrando o ciclo anual.

As datas indicadas para servirem de base aos sorteios do Nota MS Premiada em 2026 foram organizadas da seguinte forma:

Notícias Relacionadas

  • Janeiro, o concurso ocorre em 28/02/2026;
  • Fevereiro, em 31/03/2026;
  • Março, em 30/04/2026;
  • Abril, em 30/05/2026;
  • Maio, em 30/06/2026;
  • Junho, em 30/07/2026;
  • Julho, em 29/08/2026;
  • Agosto, em 29/09/2026;
  • Setembro, em 31/10/2026;
  • Outubro, em 28/11/2026;
  • Novembro, em 31/12/2026;
  • Dezembro, em 30/01/2027.

Além do calendário, um ponto de atenção foi reservado para situações em que o sorteio da loteria federal não ocorra exatamente no dia previsto. A resolução inclui um mecanismo de contingência: caso não haja concurso da Mega-Sena na data indicada na tabela, deverão ser utilizadas as dezenas sorteadas no concurso imediatamente seguinte, garantindo a continuidade do programa e evitando lacunas na apuração mensal.

Com a publicação do cronograma, passam a ser antecipadas as referências de data que servirão de base para os concursos do Nota MS Premiada ao longo de 2026. Com isso, consumidores que colocam o CPF na nota e acompanham o programa podem se orientar com antecedência sobre a cadência mensal, enquanto a administração tributária mantém uma régua fixa de apuração, com regra clara para eventuais mudanças no calendário da loteria.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos