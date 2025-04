Nova arena esportiva é inaugurada no Coophatrabalho

Moradores do Coophatrabalho, na região sul de Campo Grande, agora contam com um novo espaço voltado à prática esportiva e ao lazer. A arena instalada na praça da Rua Pequi foi oficialmente entregue à comunidade na noite desta terça-feira (29), com estrutura que inclui quadra de futebol society com grama sintética, quadra de areia, espaço para basquete 3×3, parquinho, academia ao ar livre e iluminação de LED.

O investimento de aproximadamente R$ 404 mil faz parte de um pacote que prevê a entrega de sete arenas esportivas em diferentes regiões da Capital. Até agora, a Fundação Municipal de Esportes (Funesp) já inaugurou unidades também nos bairros Dom Antônio Barbosa e Coophavila II.

A proposta da arena é oferecer um espaço acessível à população, em especial a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Para o presidente da Associação de Moradores do Coophatrabalho, William da Silva, o novo equipamento representa um avanço aguardado há décadas.

“Moro aqui desde o dia em que o bairro foi fundado, em 1980. Nunca tivemos algo assim. Agora temos um espaço que aproxima os jovens do esporte e da convivência comunitária”, afirmou.

Além da arena, materiais esportivos foram distribuídos durante o evento, adquiridos por meio de emenda parlamentar. A entrega contou com a presença de autoridades municipais e estaduais.

A vice-prefeita Camilla Nascimento (Avante) ressaltou o papel transformador do esporte na vida de crianças e adolescentes. “Quando a gente se aproxima dessas crianças e vê o brilho no olhar, entende que vale a pena. É isso que nos move a continuar”, disse.

A obra foi realizada por meio de parceria entre a Funesp, a Secretaria Especial de Articulação Regional (Sear), a Secretaria Municipal de Obras (Sisep) e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

*Com informações da Prefeitura de CG