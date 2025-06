Nova divisão de CEPs altera serviço postal em Ribas do Rio Pardo

Ribas do Rio Pardo está implementando uma significativa atualização em seu sistema de Códigos de Endereçamento Postal (CEPs). Antes, o município tinha apenas um CEP geral — o 79180-000 — para todo o território urbano. Agora, passa a contar com uma codificação individualizada para cada logradouro. Com isso, ruas, avenidas, travessas e alamedas terão um número postal exclusivo.

A mudança, coordenada pelos Correios, visa facilitar a localização dos endereços e trazer mais eficiência para os serviços de entrega. Usar um CEP único para cada logradouro também simplificará o cadastramento de moradores e empresas. Além disso, a padronização contribui diretamente com a logística urbana, organização territorial e crescimento planejado da cidade.

Agilidade e modernização

O prefeito Roberson Moureira destacou que a atualização representa um passo importante para o desenvolvimento de Ribas do Rio Pardo. Essa mudança no sistema, que agora incorpora o novo CEP, ajudará no desenvolvimento.

“Essa mudança representa mais organização e eficiência para Ribas do Rio Pardo. Com os novos CEPs, garantimos mais agilidade nas entregas e contribuímos para a modernização da nossa cidade. É mais um passo para oferecer um serviço público de qualidade à população”, ressaltou.

Ajustes em andamento

Os Correios explicam que a implementação está em fase de conclusão. Ajustes pontuais ainda podem ocorrer durante esse processo. É recomendado que os moradores atualizem seus cadastros em instituições financeiras, empresas e serviços de utilidade pública. Devem utilizar o novo CEP atribuído ao seu endereço específico.

As empresas que utilizam os bancos de dados oficiais dos Correios terão seus sistemas atualizados automaticamente conforme o avanço da implantação. A expectativa é de que, com o novo sistema, a cidade passe a ter serviços mais rápidos e eficazes. Atualmente, a necessidade de um CEP preciso é especialmente esperada em áreas comerciais e em expansão urbana.