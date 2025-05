Nova faixa de isenção do Imposto de Renda começa a valer para quem ganha até dois salários mínimos

Entrou em vigor nesta quinta-feira (1º) a nova faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), que passa a contemplar contribuintes com renda mensal de até R$ 3.036 — o equivalente a dois salários mínimos atualizados para 2025.

A medida tem impacto direto sobre trabalhadores, aposentados e beneficiários de programas sociais que recebem até esse valor, que agora ficam isentos do imposto.

A mudança atinge a base da tabela do IR, mas mantém inalteradas as faixas superiores, que seguem com os mesmos valores desde 2015. Com isso, os contribuintes que ganham acima de R$ 3.036 ainda serão tributados conforme a tabela progressiva em vigor, que é a seguinte:

Faixa de Renda (R$) Alíquota (%) Até 2.428,80 Isento De 2.428,81 até 2.826,65 7,5 De 2.826,66 até 3.751,05 15 De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 Acima de 4.664,68 27,5

Apesar de já estar em vigor, a nova faixa de isenção só terá efeito prático na declaração do Imposto de Renda de 2026, que irá considerar os rendimentos recebidos ao longo de 2025.

Reforma mais ampla segue parada no Congresso

Além da atualização parcial, o governo federal enviou ao Congresso um projeto de lei que propõe uma reformulação mais ampla da tabela do IR. A proposta eleva a faixa de isenção para quem recebe até R$ 5 mil por mês e cria novas alíquotas para rendas mais altas, com tributos adicionais para contribuintes que ganham acima de R$ 600 mil por ano. O texto ainda aguarda análise e, se aprovado, poderá entrar em vigor em 2026.