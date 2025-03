Nova Frente Parlamentar é instituída e outras duas são prorrogadas na Alems

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) publicou, nesta quinta-feira (27), no Diário Oficial do Parlamento, atos que instituem e prorrogam frentes parlamentares. Esses grupos de trabalho terão vigência durante 2025 e 2026, correspondendo à 3ª e 4ª Sessão Legislativa da 12ª Legislatura.

Por meio do Ato 26/2025, foi instituída a Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo, sob a coordenação do deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos). A nova frente tem como objetivo propor, discutir e acompanhar a execução de políticas públicas e privadas voltadas ao setor cooperativista. Além do coordenador, integram o grupo 22 deputados, representando diferentes partidos.

Além da criação da nova frente, dois grupos de trabalho tiveram seu funcionamento prorrogado. A Frente Parlamentar de Apoio às Comunidades Terapêuticas (Ato 25), coordenada pelo deputado Pedrossian Neto, continuará promovendo debates sobre políticas públicas voltadas ao tratamento de usuários de substâncias psicoativas.

Já a Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Produtiva da Pesca (Ato 27), coordenada pela deputada Mara Caseiro (PSDB), seguirá acompanhando e propondo medidas para fortalecer a atividade pesqueira no estado. Os requerimentos para prorrogação estão disponíveis no Diário Oficial do Parlamento Estadual.