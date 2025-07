Projeto que reduz ISS para setor de tecnologia avança com apoio de empresários em Campo Grande

Empresários do setor de tecnologia e inovação de Campo Grande demonstraram apoio à proposta que reduz a alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) de 5% para 2% para empresas de tecnologia e startups. A medida, aprovada recentemente pela Câmara Municipal, tem como objetivo fomentar o crescimento do segmento, atrair novos investimentos e impulsionar a economia local.

O projeto de lei é de autoria do vereador Maicon Nogueira, que também preside a Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia, Inovação e Empreendedorismo. Ele se reuniu com representantes do setor nesta segunda-feira (21), ocasião em que foi redigida uma carta de apoio à sanção da Lei Complementar nº 975/2025, que agora segue para avaliação do Executivo.

Incentivo Fiscal e Crescimento Sustentável

Para os empresários, a redução da carga tributária representa uma oportunidade de crescimento sustentável. Luciano Gomes, da Dataway Tecnologia e Informação, defendeu a medida como um incentivo necessário para um setor estratégico. “Estamos falando de um setor que gera empregos, renda e promove inovação. A redução do ISS vem em boa hora e mostra que é possível olhar para o futuro com responsabilidade fiscal e visão empreendedora”, avaliou.

A justificativa do projeto aponta que cidades como Florianópolis, Belo Horizonte, Curitiba e Recife já adotaram políticas semelhantes, com resultados positivos em arrecadação e desenvolvimento tecnológico. O texto ainda argumenta que o benefício não se limita às empresas, já que a movimentação econômica gerada pelo setor tende a refletir em novos postos de trabalho e fortalecimento da economia municipal.

Visão do Poder Público e Expectativas Futuras

Segundo Maicon Nogueira, a proposta segue exemplos nacionais bem-sucedidos e foi pensada para gerar resultados concretos. “Temos o compromisso de incentivar o empreendedorismo e criar um ambiente mais atrativo para a inovação”, destacou.

A expectativa agora recai sobre a sanção do projeto pelo Executivo municipal. Caso aprovado, o incentivo fiscal poderá reposicionar Campo Grande no mapa nacional da inovação e da tecnologia, tornando a cidade mais atrativa para empresas do segmento e reforçando o compromisso com um desenvolvimento baseado em conhecimento e competitividade.