Nova lei endurece punição para uso de deepfakes contra mulheres, mas especialista vê lacunas

PRESO EM FLAGRANTE Homem agride mulher e bebê em Fátima do Sul e é preso em flagrante

Um homem de 26 anos foi preso em flagrante no último sábado (3), em Fátima do Sul, por agredir a companheira e o filho recém-nascido durante um episódio de violência doméstica. Segundo a Polícia Civil, a vítima, também de 26 anos, foi atingida com socos e empurrões enquanto segurava o bebê no colo. Durante a […]