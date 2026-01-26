Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

SERVIÇO PÚBLICO

Nova lei muda regras de processos administrativos e amplia uso do digital em MS

Marco do Processo Administrativo entrou em vigor e unifica prazos, garantias e etapas no Executivo Estadual, com foco em agilidade e segurança jurídica

Fernando de Carvalho

Marco do Processo Administrativo entrou em vigor e unifica prazos - Foto: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo
Marco do Processo Administrativo entrou em vigor e unifica prazos - Foto: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo

Entrou em vigor neste domingo (25) a Lei nº 6.490, que cria o Marco do Processo Administrativo de Mato Grosso do Sul e passa a estabelecer regras padronizadas para a condução de processos no Poder Executivo Estadual.

A proposta é reduzir a burocracia, tornar procedimentos mais ágeis e definir parâmetros únicos para prazos, deveres e direitos de quem precisa recorrer à administração pública.

Antes da nova legislação, o Estado adotava normas fragmentadas, com regras aplicadas apenas a áreas específicas — como o processo tributário — e complementadas por atos infralegais.

Com o marco, a ideia é aumentar a previsibilidade das decisões e diminuir conflitos entre cidadãos e órgãos públicos.

Entre os pontos centrais do texto estão garantias como o respeito ao contraditório, a aplicação da norma mais favorável ao administrado e a proibição de dupla punição pelo mesmo fato.

Processo eletrônico passa a ser regra

A lei também estabelece o processo eletrônico como padrão e permite o uso de inteligência artificial em decisões administrativas, medida que pode acelerar a análise de demandas e aumentar a eficiência em procedimentos internos.

A norma foi elaborada por um grupo técnico ligado à Procuradoria-Geral do Estado (PGE-MS), composto pela procuradora-geral Ana Carolina Ali Garcia, pelo procurador-geral adjunto do Consultivo Ivanildo Costa e pelas procuradoras Marcela Gaspar, Ana Lígia Zanin e Luiza Iara Borges Daniel.

Incentivo a acordos e prazos em dias úteis

O marco também prevê incentivo à solução consensual de conflitos, com estímulo à celebração de acordos entre Estado e cidadãos, além de aproximar rotinas do processo administrativo das regras do Código de Processo Civil.

Entre as mudanças destacadas estão a contagem de prazos em dias úteis, cooperação institucional e a possibilidade de suspensão de prazos administrativos nos mesmos períodos adotados pelo Judiciário.

Mais transparência e participação social

A nova lei ainda amplia instrumentos de participação social, com previsão de consultas e audiências públicas, o que pode fortalecer a transparência e o controle social sobre decisões do Executivo.

*Com informações do Governo de MS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos