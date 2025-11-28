Nova Lima e Pioneiros recebem o fumacê nesta sexta-feira

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em seis bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta sexta-feira (28).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h, passarão pelos bairros: Nova Lima e Pioneiros.

Confira o itinerário completo

Nova Lima – R. José Carlos Medina, com R. Elias Chacha

R. José Carlos Medina, com R. Elias Chacha Pioneiros – R. Canabras, com R. Goiatuba

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.