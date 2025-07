Nova onda de frio atinge MS e derruba temperaturas

A quarta onda de frio de 2025 começa nesta segunda-feira (30) e segue até 4 de julho, trazendo novamente queda nas temperaturas para Mato Grosso do Sul. Esta será a segunda onda de frio do inverno e a quarta do ano, segundo o Climatempo.

O estado será uma das regiões mais impactadas pelo avanço da massa de ar polar, especialmente nas áreas do Pantanal, da região Sul e de Campo Grande. As máximas seguirão amenas e os ventos moderados devem acentuar a sensação de frio, principalmente durante a noite e ao amanhecer.

Em alguns municípios, as temperaturas podem ficar até 5°C abaixo da média para esta época do ano. Além disso, outras áreas de Mato Grosso do Sul irão sofrer queda entre 3°C e 5°C na temperatura

Como se proteger

O uso de roupas adequadas e uma boa ingestão de água são essenciais para manter a temperatura corporal estável e evitar a desidratação e ressecamento das mucosas. Também é recomendável evitar ambientes fechados e mal ventilados, pois assim a circulação de vírus respiratórios é facilitada.

Cães e gatos também sofrem com as baixas temperaturas e precisam de cobertores, abrigos apropriados. Outro ponto de atenção é o uso de aquecedores e brasas, que devem ser manuseados com cautela para prevenir acidentes ou intoxicações por monóxido de carbono.