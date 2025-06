Nova parcela do Pé-de-Meia começa a ser paga nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (23), o programa Pé-de-Meia inicia o pagamento da nova parcela do Incentivo Frequência aos estudantes da rede pública nascidos em janeiro e fevereiro.

O escalonamento do calendário é feito com base na data de nascimento dos beneficiados e o valor será creditado em conta-poupança da Caixa Tem e pode ser movimentado pelo aplicativo. Quem preferir também pode sacar o valor nos caixas eletrônicos, mesmo sem o cartão físico, desde que tenha a biometria cadastrada.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, os estudantes podem solicitar gratuitamente o cartão do Pé-de-Meia pelo aplicativo.

Além das movimentações financeiras, o aluno pode acompanhar sua situação no programa por meio do aplicativo Jornada do Estudante, do Ministério da Educação (MEC), que informa dados escolares, regras do programa e status dos pagamentos. Já os detalhes do pagamento podem ser conferidos tanto pelo app CAIXA Tem quanto pelo app Benefícios Sociais.

O que é o Pé-de-Meia?

O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional voltado a estudantes do ensino médio da rede pública, com idade entre 14 e 24 anos, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). O objetivo é reduzir a evasão escolar, principalmente entre os jovens de famílias de baixa renda.

O benefício prevê repasses mensais durante o período letivo, além de bônus por matrícula, frequência, conclusão de ano letivo e aprovação. Os valores são depositados em contas poupança de titularidade dos estudantes, incentivando a educação financeira e a construção de uma base econômica para o futuro.