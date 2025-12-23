Nova pizzaria aposta em receita artesanal e conquista Campo Grande

A chegada de uma nova pizzaria ao mercado gastronômico de Campo Grande foi motivada por uma experiência pessoal e familiar. Proprietário da Dugas Pizza Delivery na Capital, Carlos Eduardo Vieira contou, em entrevista ao programa Tarde da Massa, da Massa FM Campo Grande, que a decisão de empreender na cidade surgiu após conhecer a marca em 2021 e se encantar com o sabor e o método de produção.

Carlos Eduardo Vieira nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

Segundo ele, a ideia inicial era abrir a pizzaria em outro estado, mas a escolha por Campo Grande teve peso afetivo e identitário. “A gente pensou em abrir em Sorocaba, mas como eu sou sul-mato-grossense, achei um desrespeito com o nosso povo e com a nossa cidade. Tiramos isso do papel e agora estamos aí, com cinco dias de pizzaria aberta”, afirmou.

Carlos Eduardo destaca que a proposta da Dugas vai além da venda de pizzas. O foco, segundo ele, está na experiência do cliente e na fidelização. “Na primeira vez que a pessoa experimenta, desperta o desejo. Na segunda, ela já não quer largar mais. Volta, vira cliente e acaba caminhando com a gente”, disse.

Massa diferenciada e cardápio estudado

O empresário explicou que o diferencial do produto está na massa e na forma de preparo, resultado de testes e estudos feitos pelos fundadores da marca. “Foi algo que mexeu muito com a gente: o sabor, a forma de fazer a massa, de trabalhar os produtos e de entregar a pizza com excelência”, relatou.

Sobre os sabores mais pedidos neste início de operação, Carlos Eduardo evita eleger apenas um, mas admite duas preferências do público. “Se fosse para destacar duas, eu iria na Marguerita Premium e na Bacon Melt”, contou.

Entrega rápida e expansão gradual

A Dugas Pizza Delivery iniciou as atividades com atendimento concentrado na região da Avenida Mato Grosso, onde está localizada, mas já projeta crescimento. O empresário afirma que a prioridade neste momento é manter qualidade e agilidade.

“Estamos trilhando um caminho de entregar o mais rápido possível, prezando muito pela qualidade, pelo sabor e pela entrega”, explicou.

Segundo ele, a expansão do raio de atendimento será gradual, acompanhando a fidelização dos clientes. “Estamos começando pelos vizinhos, mas com pensamento de ir mais longe e fazer Campo Grande sentir esse sabor”, afirmou.

Negócio com identidade familiar

Ao falar sobre a proposta da marca, Carlos Eduardo reforçou o caráter familiar do negócio. “A Dugas fala muito sobre família. Tudo o que a gente faz ali é com amor e carinho. Quando você prova, experimenta, você volta”, disse.

Para ele, a recepção do público campo-grandense tem sido positiva e reforça a aposta feita na cidade. “Tenho certeza que depois vocês vão se amarrar muito”, concluiu.

Confira a entrevista na íntegra: