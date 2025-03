Nova titular é nomeada para Delegacia da Mulher de Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul oficializou mudanças no comando da Primeira Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Campo Grande. As alterações ocorrem 44 dias após o feminicídio de Vanessa Ricarte, caso que causou forte repercussão na capital, e um dia após a delegada Elaine Benicasa deixar a chefia da unidade.

A delegada Fernanda Barros Piovano, que até então era adjunta, assume a função de delegada titular da Deam. Em seu lugar, foi nomeada como adjunta a delegada Analu Lacerda Ferraz.

Além das mudanças na unidade especializada, Benicasa foi designada para a função de assessora especializada na Delegacia-Geral da Polícia Civil, ocupando cargo de confiança de símbolo DAPC-4. A movimentação foi publicada oficialmente nesta sexta-feira (28) no Diário Oficial do Estado.