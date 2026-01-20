Novas ambulâncias do Samu entram em operação em Campo Grande

Um novo conjunto de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já está em operação em Campo Grande,e reforçam a estrutura de atendimento às ocorrências de urgência e emergência no município.

Ao todo, seis veículos passaram a integrar a rotina do serviço, sendo cinco destinados à renovação da frota e um incorporado à Base Centro, o que amplia as equipes em operação na Capital.

Atualmente, o Samu em Campo Grande mantém ambulâncias em funcionamento em diferentes regiões da cidade, além de uma unidade em Anhanduí e uma equipe de motolância, que atua principalmente em atendimentos de resposta rápida.

A ativação das novas ambulâncias segue critérios técnicos e operacionais estabelecidos pelo Ministério da Saúde, que definem parâmetros para o funcionamento do serviço em todo o país, como distribuição estratégica das unidades e condições dos veículos utilizados.

Reforço no Atendimento de Urgência em Campo Grande

Com a incorporação dos novos veículos, parte da frota em uso foi substituída, enquanto a ambulância destinada à Base Centro passa a reforçar a cobertura em uma das regiões com maior demanda por atendimentos de urgência.

Os veículos já estão em circulação e atendem chamados da população por meio do sistema 192, compondo a estrutura operacional do Samu em Campo Grande e integrando as ações de resposta a situações de risco à saúde.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande