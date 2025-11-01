Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

ECONOMIA

Novas regras do FGTS começam a valer neste sábado

Alterações buscam equilibrar uso do FGTS e manutenção de recursos para políticas públicas

Ana Lorena Franco

Antecipação do saque-aniversário do FGTS passa a ter limites - Reprodução/Agência Brasil
Antecipação do saque-aniversário do FGTS passa a ter limites - Reprodução/Agência Brasil

A partir deste sábado (1º) entram em vigor novas regras para a antecipação do saque-aniversário do  Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), limitando o valor e a frequência dos empréstimos que utilizam o saldo do fundo como garantia.

Agora, o trabalhador deve aguardar 90 dias após aderir ao saque-aniversário para realizar a primeira operação de antecipação e só poderá fazer uma antecipação por ano.

O valor mínimo por saque passou a ser de R$100 e o máximo de R$500, com a possibilidade de antecipar até cinco parcelas de R$50, totalizando R$2.500. Antes, era possível antecipar o saldo integral da conta sem restrições.

A mudança visa proteger os trabalhadores em caso de demissão, já que antecipações anteriores deixavam muitos sem acesso ao FGTS quando precisavam do saldo, além de reduzir o impacto dessa modalidade sobre os recursos do fundo, que financiam programas habitacionais e obras de infraestrutura, segundo o Ministério do Trabalho.

Com a nova regra, o saque-aniversário mantém o acesso ao saldo, mas com limites que garantem maior equilíbrio entre uso pessoal e manutenção dos recursos para políticas públicas.

