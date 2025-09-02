Novas regras para visto dos EUA passam a valer nesta terça-feira

Quem pretende viajar para os Estados Unidos já precisa seguir novas regras para solicitar o visto de não imigrante. A partir desta terça-feira (2), a entrevista presencial com um funcionário consular passa a ser obrigatória para todos os solicitantes, inclusive crianças menores de 14 anos e idosos com mais de 80 anos, que antes eram isentos.

A determinação foi anunciada pelo Departamento de Estado em julho e vale para cidadãos de todos os países.

Quem continua isento

A isenção segue válida apenas para vistos diplomáticos e oficiais, funcionários de organizações internacionais, militares e quem vai renovar um visto vencido há menos de 12 meses, desde que o documento anterior tenha sido emitido após os 18 anos.

Nesses casos, o pedido deve ser feito no país de residência ou nacionalidade, sem histórico de visto recusado e sem inelegibilidade aparente. Ainda assim, os agentes consulares podem exigir entrevista caso considerem necessário.

No Brasil, os atendimentos acontecem nos consulados dos Estados Unidos em Brasília, São Paulo, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro.

Taxa de integridade encarece processo

Outra mudança é a criação da chamada Taxa de Integridade do Visto, aprovada pelo Congresso dos EUA. No valor de US$ 250, ela será cobrada adicionalmente à taxa atual de US$ 185. Com isso, o custo total para obtenção do visto pode chegar a US$ 435 — equivalente a mais de R$ 2 mil.

A cobrança deve começar em 1º de outubro, com o início do novo ano fiscal norte-americano, mas ainda não houve confirmação oficial da data.

Tipos de visto

O visto de não imigrante permite a entrada temporária nos EUA para diferentes finalidades, como turismo, negócios, estudos, tratamento médico e trabalho temporário. Ele se diferencia do visto de imigrante, concedido a estrangeiros que desejam residir permanentemente no país por vínculos familiares ou laborais.

*Com informações da Agência Brasil