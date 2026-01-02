Novas tarifas da rodoviária de Campo Grande já estão em vigor

As tarifas de serviços da rodoviária de Campo Grande sofreram um reajuste de 4,18%, com novos valores que começaram a vigorar desde 1º de janeiro de 2026. A medida foi oficializada através de publicação no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) na terça-feira, 30 de dezembro de 2025, e afeta diversas áreas do terminal, incluindo embarque, estacionamento e serviços acessórios como guarda-volumes e banho.
Novos valores de embarque:
- Linhas metropolitanas: R$ 1,32
- Linhas intermunicipais: R$ 6,27
- Linhas interestaduais e internacionais: R$ 8,66
Estacionamento:
Os preços de estacionamento também sofreram ajustes. Agora, os valores são:
- 1ª hora: R$ 4,25
- A cada hora adicional até a 15ª: R$ 2,10
- A partir da 16ª hora: R$ 36,60
- Mensalista locatário: R$ 129,20
- Mensalista comum: R$ 172,35
- Mensalista especial: R$ 107,70
Serviços acessórios:
Os serviços de guarda-volume e banho também tiveram seus preços reajustados:
- Guarda-volume pequeno: R$ 6,45
- Guarda-volume médio: R$ 10,25
- Guarda-volume grande: R$ 14,50
- Guarda-volume extra grande: R$ 18,45
- Banho: R$ 12,95
- Toalha: R$ 21,55
A decisão do reajuste foi tomada pela Agência Municipal de Regulação (Agereg), que regula os serviços prestados pela concessionária responsável pelo terminal rodoviário. Com o aumento, a expectativa é equilibrar os custos operacionais e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos aos usuários.