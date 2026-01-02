Novas tarifas da rodoviária de Campo Grande já estão em vigor

As tarifas de serviços da rodoviária de Campo Grande sofreram um reajuste de 4,18%, com novos valores que começaram a vigorar desde 1º de janeiro de 2026. A medida foi oficializada através de publicação no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) na terça-feira, 30 de dezembro de 2025, e afeta diversas áreas do terminal, incluindo embarque, estacionamento e serviços acessórios como guarda-volumes e banho.

Novos valores de embarque:

Linhas metropolitanas: R$ 1,32

R$ 1,32 Linhas intermunicipais: R$ 6,27

R$ 6,27 Linhas interestaduais e internacionais: R$ 8,66

Estacionamento:

Os preços de estacionamento também sofreram ajustes. Agora, os valores são: