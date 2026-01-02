Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

NOVAS TARIFAS

Novas tarifas da rodoviária de Campo Grande já estão em vigor

Ajuste de 4,18% nas tarifas de embarque, estacionamento e serviços começou a valer e impacta passageiros e usuários do terminal.

Gabriela Porto

Fachada do Terminal Rodoviário de Campo Grande. - Foto: Divulgação
Fachada do Terminal Rodoviário de Campo Grande. - Foto: Divulgação

As tarifas de serviços da rodoviária de Campo Grande sofreram um reajuste de 4,18%, com novos valores que começaram a vigorar desde 1º de janeiro de 2026. A medida foi oficializada através de publicação no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) na terça-feira, 30 de dezembro de 2025, e afeta diversas áreas do terminal, incluindo embarque, estacionamento e serviços acessórios como guarda-volumes e banho.

Novos valores de embarque:

  • Linhas metropolitanas: R$ 1,32
  • Linhas intermunicipais: R$ 6,27
  • Linhas interestaduais e internacionais: R$ 8,66

Estacionamento:

Os preços de estacionamento também sofreram ajustes. Agora, os valores são:

  • 1ª hora: R$ 4,25
  • A cada hora adicional até a 15ª: R$ 2,10
  • A partir da 16ª hora: R$ 36,60
  • Mensalista locatário: R$ 129,20
  • Mensalista comum: R$ 172,35
  • Mensalista especial: R$ 107,70

Serviços acessórios:

Os serviços de guarda-volume e banho também tiveram seus preços reajustados:

  • Guarda-volume pequeno: R$ 6,45
  • Guarda-volume médio: R$ 10,25
  • Guarda-volume grande: R$ 14,50
  • Guarda-volume extra grande: R$ 18,45
  • Banho: R$ 12,95
  • Toalha: R$ 21,55

A decisão do reajuste foi tomada pela Agência Municipal de Regulação (Agereg), que regula os serviços prestados pela concessionária responsável pelo terminal rodoviário. Com o aumento, a expectativa é equilibrar os custos operacionais e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos aos usuários.

