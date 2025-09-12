Novo condomínio de casas promete mudar perfil do mercado imobiliário em Campo Grande

Campo Grande vai ganhar um novo empreendimento residencial que marca a entrada da Jooy Incorporadora no segmento de condomínios horizontais. O projeto Casas Jooy, anunciado no programa Tarde da Massa, na Massa FM Campo Grande, será lançado na região Norte da cidade, ao lado do Alphaville, e promete unir conforto, lazer e resgate de tradições locais.

Alessandro Sisan nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Rodrigo Moreira/Portal RCN67

O head comercial da Jooy Incorporadora, Alessandro Sisan, explicou que a proposta surgiu após pesquisas de mercado e pedidos de clientes.

“Muita gente quer sair do apartamento, mas não quer passar pelo estresse de construir uma casa do zero. O Casas Jooy oferece essa possibilidade: comprar uma unidade pronta para morar, com lazer completo e localização estratégica”, afirmou.

Segundo ele, o empreendimento aposta em características típicas da vida campo-grandense. “Crescemos com quintal, jabuticabeira, convivendo com vizinhos e tomando tereré no fim da tarde. Queremos resgatar essa simplicidade, mas com segurança, conforto e praticidade”, disse.

Localização e infraestrutura

O condomínio terá unidades residenciais prontas para ocupação, evitando que os compradores tenham de lidar com projetos estruturais, arquitetônicos e obras demoradas. “É chegar, colocar os móveis e começar uma nova fase da vida”, resumiu o executivo.

O Casas Jooy inaugura uma linha de condomínios horizontais que a incorporadora pretende replicar em outros bairros. A localização foi escolhida pela infraestrutura consolidada — escolas, comércio, supermercados e fácil acesso pela Via Parque.

“O cliente não vai abrir mão da conveniência do apartamento. Pelo contrário, vai ter tudo por perto e ainda mais espaço para a família”, destacou Sisan.

Jooy Authentic: torre única no Autonomista

O head comercial também apresentou o Jooy Authentic, outro projeto residencial da Jooy Incorporadora. Localizado no Autonomista, vizinho ao Clube Estoril, o empreendimento de torre única oferece apartamentos de três quartos, com rooftop e piscina, além de vista panorâmica.

“É um modelo que valoriza o bairro, com poucos apartamentos, sem trazer tumulto para a região e entregando um novo padrão de qualidade de vida”, disse.

Experiência imersiva para o cliente

Para apresentar os empreendimentos, a Jooy Incorporadora instalou um stand de vendas na Avenida Afonso Pena, esquina com a Rua Rio Grande do Sul, que traz uma experiência imersiva para o público.

“As pessoas podem conhecer o projeto por meio de sensações — tato, cheiro, paladar —, tudo pensado para mostrar o estilo de vida que cada empreendimento proporciona”, contou Sisan.

Ele ressaltou ainda que o objetivo da incorporadora é oferecer alternativas acessíveis. “Muita gente chega achando que não pode comprar um imóvel, mas se surpreende ao descobrir as possibilidades. Planejamento começa com conhecimento”, completou.

