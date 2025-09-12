Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ENTREVISTA

Novo condomínio de casas promete mudar perfil do mercado imobiliário em Campo Grande

Projeto Casas Jooy aposta no resgate do estilo de vida campograndense com lazer, segurança e praticidade

Fernando de Carvalho

Fachada do projeto Casas Jooy - Foto: Divulgação
Fachada do projeto Casas Jooy - Foto: Divulgação

Campo Grande vai ganhar um novo empreendimento residencial que marca a entrada da Jooy Incorporadora no segmento de condomínios horizontais. O projeto Casas Jooy, anunciado no programa Tarde da Massa, na Massa FM Campo Grande, será lançado na região Norte da cidade, ao lado do Alphaville, e promete unir conforto, lazer e resgate de tradições locais.

Alessandro Sisan nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Rodrigo Moreira/Portal RCN67

O head comercial da Jooy Incorporadora, Alessandro Sisan, explicou que a proposta surgiu após pesquisas de mercado e pedidos de clientes.

“Muita gente quer sair do apartamento, mas não quer passar pelo estresse de construir uma casa do zero. O Casas Jooy oferece essa possibilidade: comprar uma unidade pronta para morar, com lazer completo e localização estratégica”, afirmou.

Segundo ele, o empreendimento aposta em características típicas da vida campo-grandense. “Crescemos com quintal, jabuticabeira, convivendo com vizinhos e tomando tereré no fim da tarde. Queremos resgatar essa simplicidade, mas com segurança, conforto e praticidade”, disse.

Localização e infraestrutura

O condomínio terá unidades residenciais prontas para ocupação, evitando que os compradores tenham de lidar com projetos estruturais, arquitetônicos e obras demoradas. “É chegar, colocar os móveis e começar uma nova fase da vida”, resumiu o executivo.

O Casas Jooy inaugura uma linha de condomínios horizontais que a incorporadora pretende replicar em outros bairros. A localização foi escolhida pela infraestrutura consolidada — escolas, comércio, supermercados e fácil acesso pela Via Parque.

“O cliente não vai abrir mão da conveniência do apartamento. Pelo contrário, vai ter tudo por perto e ainda mais espaço para a família”, destacou Sisan.

Jooy Authentic: torre única no Autonomista

O head comercial também apresentou o Jooy Authentic, outro projeto residencial da Jooy Incorporadora. Localizado no Autonomista, vizinho ao Clube Estoril, o empreendimento de torre única oferece apartamentos de três quartos, com rooftop e piscina, além de vista panorâmica.

“É um modelo que valoriza o bairro, com poucos apartamentos, sem trazer tumulto para a região e entregando um novo padrão de qualidade de vida”, disse.

Experiência imersiva para o cliente

Para apresentar os empreendimentos, a Jooy Incorporadora instalou um stand de vendas na Avenida Afonso Pena, esquina com a Rua Rio Grande do Sul, que traz uma experiência imersiva para o público.

“As pessoas podem conhecer o projeto por meio de sensações — tato, cheiro, paladar —, tudo pensado para mostrar o estilo de vida que cada empreendimento proporciona”, contou Sisan.

Ele ressaltou ainda que o objetivo da incorporadora é oferecer alternativas acessíveis. “Muita gente chega achando que não pode comprar um imóvel, mas se surpreende ao descobrir as possibilidades. Planejamento começa com conhecimento”, completou.

Confira a entrevista na íntegra:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos