Novo empreendimento da Jooy aposta em mobilidade, valorização e contato com a natureza

Jooy Lúmen, novo lançamento da incorporadora Jooy em Campo Grande, foi destaque na programação da Massa FM Campo Grande nesta quinta-feira (12), em entrevista com o coordenador de marketing Luiz Henrique Salles no programa Manhã da Massa.

O empreendimento será construído no bairro Vilas Boas, uma das regiões mais valorizadas da capital, com proposta que une natureza e mobilidade urbana.

De acordo com Luiz Henrique, o projeto inclui três torres e segue o conceito de walkability — ideia de que é possível resolver boa parte da rotina a pé. “Você tem um mercado muito próximo, farmácias, atacadistas e a poucos passos está na Bom Pastor, nosso corredor gastronômico”, explicou.

Luiz Henrique Salles nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Luiz Gustavo Soares/Portal RCN67

O empreendimento traz ainda a proposta de condomínio clube, com área de lazer completa e fácil acesso ao centro da cidade.

Financiamento na planta: FGTS e entrada facilitada

O coordenador de marketing também destacou as vantagens do financiamento ainda na planta, modalidade que permite ao comprador pagar de acordo com a evolução da obra. “Você pega o valor inicial do imóvel, que tem grande potencial de valorização. É uma chance de se programar financeiramente com apoio da Caixa, inclusive usando o FGTS”, disse.

Segundo ele, o chamado “crédito associativo” garante segurança ao comprador e possibilita parcelas menores no início do contrato. “A taxa de juros também tende a ser mais baixa e permanece fixa ao longo do financiamento.”

Valorização pode chegar a 70%

A Jooy já entregou dois empreendimentos em Campo Grande, que, segundo Luiz, atingiram percentuais de valorização entre 50% e 70%. “São números altos, difíceis de acreditar, mas quem comprou na planta sabe o retorno que teve”, comentou durante a entrevista.

Atendimento e plantão de vendas

O público interessado pode visitar a central de decorados da Jooy, localizada na Avenida Nelly Martins, 169, onde a equipe está disponível para apresentar detalhes do novo projeto.

Também há um ponto de vendas no terreno do Lúmen, na Rua Domingos Jorge Velho, 931, no Vilas Boas.

Mais informações estão disponíveis no perfil oficial da empresa no Instagram, pelo @somosjooy.