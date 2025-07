Novo gasoduto de R$ 160 milhões vai ligar Três Lagoas a Inocência

Um novo ramal de gás natural com 125 quilômetros de extensão será construído entre Três Lagoas e Inocência, com investimento estimado em R$ 160 milhões. O objetivo é abastecer a futura fábrica de celulose da Arauco, que tem operação prevista para 2027.

O contrato de fornecimento firmado com a multinacional chilena prevê o suprimento de gás por 20 anos, com expectativa de R$ 1,2 bilhão em receita. A licitação para aquisição dos tubos de aço foi publicada no Diário Oficial do Estado na segunda-feira (30), e as propostas podem ser apresentadas até 14 de julho.

Expansão energética e logística

Além de atender a planta industrial, o gasoduto poderá viabilizar o uso de GNV no transporte de cargas, ampliando o plano de interiorização do gás natural no Estado. Segundo o projeto, o trajeto seguirá o traçado das rodovias MS-320 e MS-377, a partir da estação localizada na BR-158, em Três Lagoas.

As obras estão previstas para começar em maio de 2026. A estrutura também poderá ser usada futuramente para expandir a rede nas regiões de Água Clara, Aparecida do Taboado e Inocência, onde será o ponto de entrega.

Rede atual

Hoje, a companhia responsável pela distribuição atende cerca de 24 mil clientes em Mato Grosso do Sul, com uma rede de 530 quilômetros de gasodutos que fornecem gás canalizado para os segmentos residencial, comercial, industrial, de cogeração e para postos de GNV — com atuação concentrada em Campo Grande e Três Lagoas.

O projeto faz parte do avanço do chamado Vale da Celulose, região que já abriga outras grandes plantas do setor florestal, como a fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo.

*Com informações do Governo de MS