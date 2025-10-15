Novo PAC destina 27 projetos para creches, drenagem e reforço na saúde de MS

O Novo PAC contemplou 27 projetos para Mato Grosso do Sul. As frentes se concentram em educação, saúde, infraestrutura de drenagem e acesso à água. Tudo isso está em conformidade com a resolução do Comitê Gestor publicada no Diário Oficial da União. O pacote alcança diferentes municípios, priorizando prevenção de desastres, ampliação de atendimento no SUS e melhoria do transporte escolar. Além disso, inclui investimentos em comunidades indígenas.

Em infraestrutura urbana, Corumbá foi incluída em obras de contenção de encostas. Enquanto isso, Três Lagoas receberá intervenções de macrodrenagem. Já em Campo Grande, foi prevista a recuperação e adequação de drenagens no Rio Anhanduizinho. Essa medida é voltada à mitigação de alagamentos e à prevenção de desastres.

Investimentos na Saúde e Educação

Na saúde, o programa prevê a expansão da radioterapia no SUS em Campo Grande. Além disso, será renovada a frota do SAMU com ambulâncias destinadas a Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas, Coxim e Anastácio (parágrafo em voz passiva). As entregas reforçam a assistência de média e alta complexidade e a resposta em urgência e emergência no interior.