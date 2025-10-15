Novo PAC destina 27 projetos para creches, drenagem e reforço na saúde de MS

O Novo PAC contemplou 27 projetos para Mato Grosso do Sul. As frentes se concentram em educação, saúde, infraestrutura de drenagem e acesso à água. Tudo isso está em conformidade com a resolução do Comitê Gestor publicada no Diário Oficial da União. O pacote alcança diferentes municípios, priorizando prevenção de desastres, ampliação de atendimento no SUS e melhoria do transporte escolar. Além disso, inclui investimentos em comunidades indígenas.
Em infraestrutura urbana, Corumbá foi incluída em obras de contenção de encostas. Enquanto isso, Três Lagoas receberá intervenções de macrodrenagem. Já em Campo Grande, foi prevista a recuperação e adequação de drenagens no Rio Anhanduizinho. Essa medida é voltada à mitigação de alagamentos e à prevenção de desastres.
Investimentos na Saúde e Educação
Na saúde, o programa prevê a expansão da radioterapia no SUS em Campo Grande. Além disso, será renovada a frota do SAMU com ambulâncias destinadas a Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas, Coxim e Anastácio (parágrafo em voz passiva). As entregas reforçam a assistência de média e alta complexidade e a resposta em urgência e emergência no interior.
No eixo Educação, Ciência e Tecnologia, a previsão inclui creches e escolas de educação infantil em Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e Nioaque.
Para o transporte: Amambai, Antônio João, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Fátima do Sul, Jardim, Ladário, Miranda, Mundo Novo, Paranhos, Rio Negro, Sidrolândia, Sonora e Tacuru — serão contemplados com ônibus escolares. Isso tende a reduzir evasão e deslocamentos inseguros de estudantes.
Saneamento Básico e Transparência
Sob o eixo Água para Todos, foram incluídos sistemas simplificados de acesso à água e esgotamento sanitário em comunidades indígenas. Esta é uma etapa crucial para qualidade de vida e controle de doenças. Além disso, a resolução determina que as ações com transferências obrigatórias sejam identificadas no SIOP, a partir de informações da Secretaria-Executiva do CGPAC. Por fim, a relação completa das ações do programa será divulgada no site oficial do Novo PAC. Isso garante transparência sobre os cronogramas e as obras priorizadas no Estado.