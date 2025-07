Novo PAC investe R$ 87,9 milhões para fortalecer o SUS em MS

Mato Grosso do Sul será contemplado com R$ 87,9 milhões em recursos federais para reforçar a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS) como parte da segunda etapa do Novo PAC Seleções garante a realização de 278 entregas em obras, veículos e equipamentos voltados à Atenção Primária, saúde mental, atendimento de urgência e especialidades médicas.

Entre as ações previstas estão a entrega de 126 combos de equipamentos para modernizar Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sendo que 111 desses kits incluem estrutura para teleconsulta — tecnologia que permitirá atendimento remoto com especialistas, reduzindo a necessidade de deslocamentos e o tempo de espera por consultas.

Além da estruturação de unidades já existentes, sete novas UBSs serão construídas no estado, além de cinco unidades odontológicas móveis, que levarão atendimento bucal a áreas com acesso limitado a serviços de saúde.

Na área da saúde mental, dois novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) serão construídos, voltados ao cuidado de pessoas com sofrimento psíquico e usuários de álcool e outras drogas.

Três Lagoas será o único municpio de MS a ser sede de uma das 46 policlínicas que serão construídas em todo o país, com foco em especialidades médicas.

Para maior agilidade e qualidade no atendimento pré-hospitalar, o serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) também será reforçado no estado com 26 novas ambulâncias — 16 destinadas à expansão da frota e outras 10 para substituição de veículos antigos.

Segundo o Ministério da Saúde, a segunda etapa do Novo PAC Seleções bsuca beneficiar diretamente 95% dos municípios brasileiros com investimentos na estruturação do SUS em todo o país – em nível nacional, o programa prevê a entrega de 800 novas UBSs, 10 mil unidades equipadas, 7 mil salas de teleconsulta, além de 1.533 novas ambulâncias do SAMU.

*Com informações da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal