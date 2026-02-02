Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

EDUCAÇÃO

Novo PAC prevê construção de seis escolas indígenas em Mato Grosso do Sul

Estado está entre os 17 contemplados no programa federal de educação indígena

Arthur Ayres

Iniciativa integra o eixo Educação, Ciência e Tecnologia do Novo PAC - Foto: Divulgação/MEC
Iniciativa integra o eixo Educação, Ciência e Tecnologia do Novo PAC - Foto: Divulgação/MEC

Mato Grosso do Sul está entre os estados contemplados pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC) para a construção e ampliação de escolas indígenas. Ao todo, seis unidades serão implantadas no estado, com foco em garantir infraestrutura adequada e respeitar a identidade cultural dos povos originários.

A iniciativa integra o Eixo Educação, Ciência e Tecnologia do Novo PAC e prevê, em todo o país, 117 escolas indígenas em 17 estados brasileiros.

A inclusão das escolas indígenas está prevista na Resolução nº 12/2026 e busca atender demandas históricas das comunidades por espaços educativos próprios nos territórios etnoeducacionais. O objetivo é assegurar ambientes que dialoguem com os modos de vida, a organização social e as tradições culturais indígenas.

A distribuição das obras levou em conta critérios técnicos, territoriais e populacionais definidos pelo Ministério da Educação (MEC) e faz parte do Novo PAC – Indígena e é considerada prioridade estratégica pelo governo federal. A ação fortalece a Política Nacional de Educação Escolar Indígena nos Territórios Etnoeducacionais (PNEEI-TEE), instituída pela Portaria MEC nº 539/2025.

Mato Grosso do Sul abriga uma rica diversidade de povos indígenas, sendo os Guarani (Kaiowá e Nhandeva), Terena, Kadiwéu (Guaikuru), Ofaié, Guató, Kinikinau, Aticum e Ta(i)waá os principais grupos étnicos, com os Guarani sendo a população mais numerosa e os Terena com a maior aldeia urbana, em Dourados.

A medida também está amparada na Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificada pelo Brasil. O acordo garante o direito à consulta e à participação das comunidades indígenas em decisões que impactam seus territórios e modos de vida.

Pactuação e Execução dos Projetos

A pactuação ocorre entre a União e os governos estaduais, com unidades previamente definidas pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi) do MEC. As propostas foram formalizadas no sistema TransfereGov e passaram por análise técnica do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Os projetos arquitetônicos são padronizados, mas devem ser adaptados à realidade local. Foram definidos modelos de salas de aula, considerando número de alunos, logística, clima e disponibilidade de materiais em cada território indígena.

A execução das obras depende do cumprimento de requisitos técnicos e institucionais, incluindo a anuência das comunidades indígenas e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). O Governo Federal destaca que a coordenação entre os entes e o respeito às especificidades socioculturais são essenciais para o sucesso da política.

*Com informações do Governo Federal

