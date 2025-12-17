Novo polo amplia acesso a empregos e cursos gratuitos nas Moreninhas

A região das Moreninhas, em Campo Grande, passa a contar a partir desta quarta-feira (17) com um novo polo de atendimento da Fundação Social do Trabalho (Funsat) voltado ao emprego e à qualificação profissional , com a inauguração do Polo Funsat Moreninhas, concentrando serviços de intermediação de mão de obra e cursos gratuitos.

A unidade está localizada na Rua Anacá, nº 699, e começa a operar com foco em aproximar oportunidades de trabalho de moradores que vivem a cerca de 12 quilômetros da área central da Capital.

No local, a população pode consultar vagas de emprego, receber orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital (CTPS) e o Seguro-Desemprego. Também está prevista, em uma etapa posterior, a oferta de orientações para emissão do documento de identidade (RG).

No dia de abertura, o polo inicia matrículas para quatro formações gratuitas: o curso de verão “Jornada do Futuro”, com 20 horas/aula; Atendente de Farmácia, com carga de 60 horas; Cuidador de Idosos, com 80 horas; e um workshop de Biscoitos Natalinos, com duração de três horas, realizado nos períodos da manhã e da tarde. Os cursos regulares têm início previsto para janeiro.

Cursos gratuitos e novas áreas de formação

A unidade passa a ofertar capacitações vinculadas a programas de formação profissional, como Qualifica, Pronatec e Mulheres Mil. A expectativa é ampliar o portfólio nos próximos meses, com cursos em áreas como assistente administrativo, informática básica, primeiros socorros, higiene na manipulação de alimentos, marketing digital, introdução à inteligência artificial, barbeiro e auxiliar de recursos humanos.

Também está prevista a formalização de um termo de cooperação com o Senai-MS para a realização de cursos no local, incluindo a possibilidade de instalação de uma sala de aula em estrutura adaptada.

Balcão de empregos reúne 250 vagas

Para marcar o início das atividades, a região recebe um balcão de empregos com 250 vagas, distribuídas em cerca de 50 funções, muitas delas com possibilidade de contratação imediata.

O recrutamento conta com a participação de analistas de recursos humanos de 13 empresas dos setores do comércio, serviços e indústria, entre atacadistas, redes de farmácia, instituições sociais e frigorífico.

Enquanto isso, o atendimento segue normalmente na unidade central, na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória, onde estão disponíveis 1.286 vagas ofertadas por 164 empresas, abrangendo 143 profissões. Em 66 dessas funções, não é exigida experiência prévia.

Entre as oportunidades estão cargos como almoxarife, analista de negócios, auxiliar em saúde bucal, confeiteira, demonstrador de mercadorias, farmacêutico e gerente de frota.

Há ainda vagas com treinamento remunerado para ajudante de eletricista, auxiliar de linha de produção, frentista, motorista de ônibus urbano e repositor de mercadorias.

Para pessoas com deficiência (PCD), são ofertadas três vagas, além de 46 oportunidades de trabalho temporário. A lista completa pode ser consultada no Painel Municipal de Empregabilidade.

*Com informações da Prefeitura de CG