Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ENTREVISTA

Novo presidente assume a Fundect em ano estratégico

Cristiano Carvalho destaca apoio à pesquisa, formação de talentos e aproximação entre academia, setor produtivo e sociedade em MS

Karina Anunciato

Cristiano Carvalho, no estúdio da rádio Massa Campo Grande Foto: Ana Lorena Franco/ Massa CG
Cristiano Carvalho, no estúdio da rádio Massa Campo Grande Foto: Ana Lorena Franco/ Massa CG

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect ) tem um novo diretor-presidente, Cristiano Carvalho. O gestor assume com o desafio de manter o ritmo de investimentos em ciência e inovação e ampliar a integração entre universidades, centros de pesquisa, setor produtivo e sociedade.

Em entrevista à Massa FM, Cristiano destacou que 2026 será um ano atípico, mas reforçou a importância de não interromper os avanços conquistados nos últimos anos.

“O nosso grande desafio é entender como a fundação pode apoiar os pesquisadores e estimular a continuidade das pesquisas de ponta que vêm sendo desenvolvidas no Estado, sem deixar esse ritmo cair”, afirmou.

Segundo o novo presidente, a articulação entre academia, iniciativa privada e poder público é estratégica para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. “Quando a gente fortalece os laços entre universidades, setor produtivo e governo, conseguimos integrar todos numa mesma missão e atender melhor às demandas da sociedade”, disse.

Cristiano também ressaltou o papel da Fundect na formação de novos pesquisadores, começando ainda na educação básica. Um dos exemplos citados foi o Programa de Iniciação Científica (PICTEC), voltado a estudantes do ensino fundamental e médio. “Ele é fundamental para começar a fomentar a ciência e o empreendedorismo antes mesmo de esses jovens entrarem na universidade”, explicou. No último ano, o número de bolsistas cresceu cerca de 20%, e a meta é repetir esse avanço nos próximos ciclos.

Além do PICTEC, a fundação atua com bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado e fixação de doutores no Estado. Para o presidente, essa estrutura é essencial para garantir autonomia científica. “A ideia é formar recursos humanos altamente qualificados aqui, para que o Estado não dependa de soluções que venham de fora”, destacou.

Cristiano Carvalho destacou ainda a aproximação com a comunidade científica e empreendedores. “A Fundect está de portas abertas. De mãos dadas com pesquisadores e empresários, temos certeza de que vamos alcançar um novo patamar de desenvolvimento nos próximos anos”, afirmou.

Acompanhe a entrevista completa:

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos