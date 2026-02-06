Novo presidente assume a Fundect em ano estratégico

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect ) tem um novo diretor-presidente, Cristiano Carvalho. O gestor assume com o desafio de manter o ritmo de investimentos em ciência e inovação e ampliar a integração entre universidades, centros de pesquisa, setor produtivo e sociedade.

Em entrevista à Massa FM, Cristiano destacou que 2026 será um ano atípico, mas reforçou a importância de não interromper os avanços conquistados nos últimos anos.

“O nosso grande desafio é entender como a fundação pode apoiar os pesquisadores e estimular a continuidade das pesquisas de ponta que vêm sendo desenvolvidas no Estado, sem deixar esse ritmo cair”, afirmou.

Segundo o novo presidente, a articulação entre academia, iniciativa privada e poder público é estratégica para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. “Quando a gente fortalece os laços entre universidades, setor produtivo e governo, conseguimos integrar todos numa mesma missão e atender melhor às demandas da sociedade”, disse.

Cristiano também ressaltou o papel da Fundect na formação de novos pesquisadores, começando ainda na educação básica. Um dos exemplos citados foi o Programa de Iniciação Científica (PICTEC), voltado a estudantes do ensino fundamental e médio. “Ele é fundamental para começar a fomentar a ciência e o empreendedorismo antes mesmo de esses jovens entrarem na universidade”, explicou. No último ano, o número de bolsistas cresceu cerca de 20%, e a meta é repetir esse avanço nos próximos ciclos.

Além do PICTEC, a fundação atua com bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado e fixação de doutores no Estado. Para o presidente, essa estrutura é essencial para garantir autonomia científica. “A ideia é formar recursos humanos altamente qualificados aqui, para que o Estado não dependa de soluções que venham de fora”, destacou.

Cristiano Carvalho destacou ainda a aproximação com a comunidade científica e empreendedores. “A Fundect está de portas abertas. De mãos dadas com pesquisadores e empresários, temos certeza de que vamos alcançar um novo patamar de desenvolvimento nos próximos anos”, afirmou.

Acompanhe a entrevista completa: