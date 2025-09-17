Novo sistema de alerta será testado em celulares de Campo Grande no dia 27

Moradores de Campo Grande vão receber um alerta sonoro em seus celulares no dia 27 de setembro, às 14h (horário local), como parte de um teste nacional do novo sistema de alertas da Defesa Civil.

A capital sul-mato-grossense foi selecionada para participar da avaliação junto com Dourados, Corumbá e Três Lagoas.

O teste utilizará o sistema Cell Broadcast, tecnologia que envia mensagens de emergência diretamente para os aparelhos celulares, mesmo quando estão em modo silencioso.

Durante a simulação, os dispositivos exibirão um som de alarme e uma mensagem que só será encerrada após o usuário clicar em “OK”.

Teste para emergências

Segundo a Defesa Civil, o objetivo é medir a abrangência e a eficácia do sistema antes de seu uso definitivo em situações reais, como tempestades severas e outros riscos. O órgão pede que a população não ligue para os números de emergência durante o teste para evitar congestionamento das linhas do Samu (192), Bombeiros (193) e Defesa Civil (199).

O sistema Cell Broadcast já é adotado em outros países para alertar sobre terremotos, tsunamis e desastres climáticos. No Brasil, começou a ser testado no Rio Grande do Sul e em áreas litorâneas com risco de deslizamentos.

Como funciona

O alerta chega a qualquer celular com linha ativa, sem necessidade de cadastro ou aplicativo. Caso a Defesa Civil Nacional identifique uma situação de risco, a mensagem será enviada automaticamente para os aparelhos que estiverem na área afetada.

Em Campo Grande, onde já ocorreram alertas vermelhos de tempestades neste ano, a expectativa é de que o sistema fortaleça a comunicação e a proteção à população.

Reforço da orientação

O coordenador municipal da Defesa Civil, Enéas de Carvalho Netto, destacou que o alerta sonoro pode causar ansiedade, mas trata-se apenas de um teste. “Basta clicar em ‘OK’ para confirmar o recebimento. Isso ajuda a Defesa Civil a medir a abrangência do alerta e aprimorar o sistema”, disse.

A Defesa Civil lembra que o telefone 199 segue disponível para esclarecimentos, mas não é necessário ligar durante o teste.

*Com informações da Prefeitura de CG