Novo uniforme e loja oficial marcam nova fase do São Gabriel

O São Gabriel Esporte Clube iniciou um novo capítulo em sua história com a apresentação oficial do uniforme para a temporada 2025, realizada na última sexta-feira (9).

O evento, considerado um marco para a equipe conhecida como “Javali do Norte”, também celebrou a chegada da nova comissão técnica e o lançamento da Javali Store, a loja virtual oficial do clube. (Veja vídeo abaixo)

Com uma proposta de gestão moderna, o São Gabriel passa a ser administrado pela M3 Agency, sob liderança do empresário Maurício Mello. A agência assume a responsabilidade pela condução do projeto esportivo e comercial, que inclui a participação da equipe nas disputas do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20 e da Série B estadual.

Além da apresentação dos uniformes, que reforçam a identidade do clube com design arrojado, o evento marcou a ativação da Javali Store. A loja reúne produtos licenciados e está disponível para compra online, facilitando o acesso de torcedores de todas as regiões do país — e até do exterior — aos artigos oficiais do time.

Durante o discurso, o presidente do São Gabriel, Antonio Soares, relembrou os desafios superados pelo clube até alcançar esse momento de reestruturação. Ele também agradeceu o apoio institucional do prefeito Leocir Montanha e da Câmara Municipal, representada pelo presidente Valdecir Malacarne, ambos presentes no evento.

Ao comentar sobre o projeto, Maurício Mello destacou que a profissionalização da gestão é fundamental para consolidar a imagem do clube.

Antônio e Maurício anunciaram a parceria no mês passado nas redes sociais

“Estamos estruturando uma base sólida para que o São Gabriel conquiste espaço na elite do futebol sul-mato-grossense. O foco é atrair patrocinadores, dar visibilidade à marca e aproximar o torcedor”, declarou.

Combinando tradição, ambição e estratégias de marketing esportivo, o São Gabriel Esporte Clube entra em 2025 com novas metas e expectativas elevadas.

A aposta na inovação e no fortalecimento institucional pretende colocar o “Javali do Norte” entre os protagonistas do futebol regional.

Equipe técnica

Nei César é o novo treinador do Sub-20 e da Série B 2025. Nei tem um histórico de vitórias, sendo três vezes campeão sul-mato-grossense (um título invicto); campeão da Copa Paraná, pelo Londrina E.C.; e três vezes campeão tocantinense (1 título invicto).

Robson Mattos assumiu como auxiliar técnico. Ele foi campeão da Série B no estado com o DAC – Dourados Atlético Clube – em 2021.

Marco Antônio, o novo preparador de goleiros do São Gabriel E.C., já atuou em dois times gaúchos: São José e Inter de Santa Maria, no Al Shamal (Catar), outros dois no Rio de Janeiro: Friburguense e no América, e no Vila Nova (MG).

Até para cuidar do uniforme da equipe, o Javali do Norte optou pela experiência. Euclides Echeverria, o Kid, que já passou pelo Cene e DAC é o novo roupeiro da equipe.