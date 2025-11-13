Veículos de Comunicação
Novo viaduto de R$ 25 milhões muda o trânsito e impulsiona crescimento da região Leste de Campo Grande

Construído pela Plaenge em parceria com o município, Viaduto Jardim Veraneio promete reduzir acidentes, melhorar o fluxo e conectar bairros antes isolados

Karina Anunciato

Localizado sobre o anel viário da BR-163, o viaduto interliga as regiões Leste e Norte da Capital (Foto: Reprodução/ Assessoria)
Localizado sobre o anel viário da BR-163, o viaduto interliga as regiões Leste e Norte da Capital (Foto: Reprodução/ Assessoria)

Depois de um ano e seis meses de execução, foi inaugurado – nesta quinta-feira (13) – o Viaduto Jardim Veraneio, sobre o anel viário da BR-163, em Campo Grande. A infraestrutura deve proporcionar mais mobilidade e promete transformar o trânsito e o acesso à região Leste da cidade.

A obra que começou a ser construída, em maio de 2024, pela Plaenge em parceria com o poder público municipal foi inaugurada com investimento total de R$ 25 milhões. A expectativa e de que mais de 250 mil pessoas sejam beneficiadas.

Localizado sobre o anel viário, o viaduto interliga as regiões Leste e Norte da Capital e inclui quatro rampas de acesso, duas rotatórias, ciclovia, passeios para pedestres e um novo sistema de drenagem urbana. O projeto foi autorizado pela Prefeitura de Campo Grande, com apoio da ANTT, DNIT e Motiva Pantanal, concessionária responsável pela rodovia.

Impacto e Declarações

Durante a inauguração, a prefeita Adriane Lopes destacou o impacto da obra. “Essa é uma das regiões que mais crescem em Campo Grande. O viaduto traz segurança, reduz acidentes e facilita o deslocamento de quem vive e trabalha aqui”, afirmou.

Para o diretor da Plaenge, Édison Holzmann, o empreendimento vai além da engenharia. “O viaduto rompe uma barreira física e simbólica, integrando bairros que antes estavam isolados. É um investimento que melhora a cidade e cria novas oportunidades de desenvolvimento”, disse.

Detalhes do Investimento e Parceria

A obra faz parte de um modelo inédito de parceria público-privada, em que R$ 17 milhões foram destinados como contrapartida ao município e outros R$ 8 milhões em investimentos diretos da empresa. Durante a execução, equipes da Plaenge e da Prefeitura trabalharam em conjunto para reduzir impactos no trânsito e manter a comunicação com os moradores.

Além de melhorar a fluidez do tráfego, o viaduto também valoriza áreas próximas como Jardim Veraneio e Chácara dos Poderes, ampliando o potencial imobiliário e comercial da região.

