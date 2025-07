Novos combatentes florestais são formados para reforçar atuação no Pantanal em 2025

Vinte e sete bombeiros militares concluíram nesta quinta-feira (3) o Curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (CPCIF), em Campo Grande. A capacitação é parte da preparação da Operação Pantanal 2025, que busca ampliar a resposta do estado aos focos de queimadas na região. A formatura ocorreu na sede da Diretoria de Proteção Ambiental.

Dos formandos, 25 são de Mato Grosso do Sul, um do Rio de Janeiro e outro da Bahia. Todos passam agora a integrar o efetivo especializado que será mobilizado para atuar em áreas críticas do bioma pantaneiro, onde a incidência de incêndios florestais cresce durante o período seco.

Com duração de dez semanas e carga horária de 545 horas, o curso abordou técnicas específicas de combate a incêndios florestais, uso de equipamentos, segurança em operações, estratégias de atuação e conhecimentos sobre os biomas locais.

A capacitação também exigiu preparo físico rigoroso, já que as atividades simulam condições reais, como longas caminhadas, calor extremo e atuação prolongada em áreas isoladas.

Durante a cerimônia de formatura, os novos combatentes receberam o brevê — insígnia simbólica da conclusão — das mãos dos familiares. Os três primeiros colocados foram homenageados com uma versão artesanal do distintivo, feita em madeira.

O cabo Eliezer Martins Mangerotti, escolhido como orador da turma, destacou o impacto da formação.

“Aprendemos que nem a exaustão e nem o desconforto podem parar um combatente florestal, pois o que está em jogo são vidas. O que nos move é o amor ao próximo e a preparação para prevenir, salvar e combater.”

Cabo Eliezer foi o orador da turma – Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros de MS

O subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Adriano Noleto Rampazo, também participou do evento e ressaltou que o Estado se tornou referência nacional em combate a incêndios florestais, especialmente pelas características únicas do Pantanal.

“Somos referência no Brasil devido ao trabalho desenvolvido aqui, com situações específicas como os incêndios subterrâneos, que não ocorrem em outros estados.”

Subcomandante Rampazo durante o evento – Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros de MS

A presença de bombeiros de outros estados foi destacada como sinal do reconhecimento técnico da corporação sul-mato-grossense.

“Receber alunos do Rio de Janeiro e da Bahia demonstra a confiança nacional na nossa capacidade, não apenas no combate florestal, mas em outras áreas como o off-road”, afirmou Rampazo.

A solenidade contou ainda com a presença do major Eduardo Rachid Teixeira, subdiretor da DPA, além de outras autoridades e familiares dos formandos.

*Com informações do Corpo de Bombeiros de MS