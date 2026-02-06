Novos híbridos fortalecem cultivo do sorgo no Brasil

O sorgo ganha protagonismo no agronegócio brasileiro com a chegada de novos híbridos tolerantes ao pulgão-amarelo, uma das principais pragas que afetam a cultura no país. A tecnologia deve estar disponível já na próxima safrinha e surge como alternativa para ampliar a segurança produtiva, especialmente em regiões com maior risco climático.

Segundo Felipe Lúcio, líder de portfólio de milho e sorgo da Corteva, o avanço é resultado de melhoramento genético convencional, sem uso de transgenia.

“É um melhoramento que ativa genes nativos da própria planta, permitindo tolerar os danos causados pelo pulgão-amarelo”, explica.

O sorgo tem ganhado espaço nas lavouras brasileiras, principalmente na segunda safra, seja como alternativa ao milho em janelas mais curtas ou em regiões com menor disponibilidade hídrica. Além disso, a expansão das usinas de etanol no Centro-Oeste tem impulsionado a demanda pela cultura.

Manejo e Impacto do Pulgão-Amarelo

Com o aumento da área cultivada, cresce também a pressão de pragas. O pulgão-amarelo suga a seiva da planta e libera uma substância açucarada que favorece o surgimento de fungos, comprometendo a fotossíntese e reduzindo a produtividade. “Essa tecnologia ajuda a proteger o potencial produtivo da lavoura e diminui a necessidade de intervenções químicas”, destaca Felipe.

Outro ponto ressaltado é o papel do sorgo na rotação de culturas, especialmente após a soja. A cultura oferece maior flexibilidade ao produtor em anos de instabilidade climática ou quando o milho se torna menos viável economicamente. “O agricultor ganha uma opção mais rústica, com menor exigência hídrica e bom retorno financeiro”, afirma.

Além dos benefícios produtivos, a tolerância ao pulgão contribui para um manejo mais equilibrado ao longo das safras. “Ao reduzir a população da praga, o produtor também diminui a pressão para os anos seguintes”, explica o especialista.

Perspectivas Futuras para o Sorgo

A expectativa é que os novos híbridos reforcem o crescimento do sorgo no Brasil, consolidando a cultura como uma alternativa estratégica tanto para agricultores quanto para pecuaristas, com ganhos em produtividade, sustentabilidade e rentabilidade.

Acompanhe a entrevista completa: