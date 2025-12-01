Novos semáforos são instalados em pontos estratégicos de Campo Grande

Pontos estratégicos de Campo Grande receberam semáforos nesta segunda-feira (1°). O cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Joaquim Távora e a rotatória da Avenida Rachid Neder, receberam os semáforos com o objetivo de facilitar o trânsito de pedestres nos trechos.

Na Afonso Pena com Joaquim Távora, além do semáforo para pedestres, a Rua Joaquim Távora terá sentido único a partir da próxima quinta-feira (4). A medida visa reduzir conflitos no tráfego e melhorar a travessia para idosos, crianças e frequentadores da região, como alunos da EMEI Eleodes Estevan.

Na rotatória da Rachid Neder, a semaforização busca aumentar a fluidez, reduzir retenções nos horários de pico e tornar a travessia mais segura para quem circula a pé. A região, de grande movimento, é prioridade no planejamento de mobilidade urbana da cidade.