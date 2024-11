O impacto da caneta do emagrecimento

POLÍTICA EM DESTAQUE

O que une a direita e a esquerda em MS

O País pode estar dividido entre a direita e esquerda, mas em Mato Grosso do Sul há algo em comum que pode uni-los em 2026: apoio à reeleição do governador Eduardo Riedel (PSDB). As lideranças petistas já conversaram com os cardeais tucanos para ajustar essa parceria. O PT só terá candidato próprio à sucessão estadual […]