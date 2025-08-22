O jornalismo da Rádio Massa é finalista do Prêmio Sebrae na categoria Áudio

No próximo dia 2 de setembro, comunicadoras da Rádio Massa disputam a categoria Jornalismo em Áudio na 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ).

Profissionais da imprensa e estudantes de jornalismo de Mato Grosso do Sul concorrem em cinco categorias na etapa estadual. Este ano, foram inscritos 94 trabalhos.

Agora, a premiação vai reconhecer os três primeiros colocados nas categorias Texto, Áudio, Vídeo e Fotojornalismo, além do 1º lugar em Jornalismo Universitário.

Entre os finalistas, estão dois trabalhos produzidos por jornalistas da Rádio Massa Campo Grande e Três Lagoas, ambos na categoria Áudio.

A jornalista Kelly Martins, da Rádio Massa de Três Lagoas, co-apresentadora do Microfone Aberto, concorre com a reportagem “Catálogo da Esperança: o artesanato que transforma realidades em Nova Porto XV”, que mostra o trabalho de artesãos na valorização da identidade regional de Mato Grosso do Sul.

“Estou muito feliz com essa oportunidade e pela indicação ao prêmio. O resultado é fruto de um trabalho que faço com amor e dedicação, que me inspira. Todos os dias, noticiamos vários fatos, mas também temos o privilégio de contar boas histórias. Os artesãos de Porto XV representam justamente isso: pessoas que, com esperança e fé, transformam dificuldades em arte. Agora foi a vez de contar a história deles”, destacou Kelly, agradecendo o apoio dos colegas e do editor Marcos Phelipe Siqueira.

Em 2022, Kelly faturou o primeiro lugar de uma disputa promovida por uma agência de publicidade como “Melhor Jornalista da Região”.

A outra reportagem finalista da Rádio Massa FM é “Indústria usa barbatimão para produzir cosméticos de forma sustentável e desenvolve cadeia produtiva”, desenvolvida pelas jornalistas Duda Schindler e Chris Reis. O trabalho mostra a versatilidade do barbatimão, planta típica do Cerrado brasileiro.

Veterana em prêmios, Duda falou sobre estar novamente entre os finalistas.

“É sempre uma surpresa. Muitas vezes falta acreditarmos mais no nosso trabalho, mas esse reconhecimento mostra o potencial que temos. Essa pauta é minha e da Chris, a ideia inicial foi dela. Escolhemos a bioeconomia porque une nossos olhares: ela tem foco em sustentabilidade e eu trago a visão do agro. A história das mulheres produtoras de barbatimão, em parceria com uma empresária de Campo Grande, é inspiradora”, contou Duda.

Este é o terceiro concurso em que a jornalista participa. Nos dois últimos anos, ela conquistou o terceiro lugar no prêmio promovido pelo Sindicato Rural de Campo Grande.

Conheça a reportagem selecionada:

Sobre o Prêmio Sebrae de Jornalismo

Sobre o Prêmio Sebrae de Jornalismo

O PSJ reconhece os melhores trabalhos jornalísticos publicados na imprensa brasileira, sempre com foco em histórias de micro e pequenos negócios.

Em 2025, chega à sua 12ª edição como um dos principais prêmios voltados ao jornalismo empreendedor do país.

A cerimônia terá a participação do jornalista Márcio Gomes, que ministrará a palestra “Jornalismo sem fronteiras: Conexões que transformam”. O evento será realizado no dia 2 de setembro, às 18h30, na sede do Sebrae em Campo Grande (Av. Mato Grosso, 1661). Os interessados em participar devem confirmar clicando aqui.

Conheça os trabalhos finalistas em Mato Grosso do Sul

Conheça os trabalhos finalistas em Mato Grosso do Sul

Categoria Jornalismo em Texto

Categoria Jornalismo em Texto

– Agro girls reinam no MS, em um universo que costumava ser masculino (Jornal Midiamax/UOL)

– Força invisível: como a economia popular movimenta renda, resistência e inovação (Campo Grande News)

– Vovó empreendedora: Dona Helô, aos 73 anos, mostra que não tem idade para a mulher transformar sonhos em realidade (Portal Made in MS)

Categoria Jornalismo em Áudio

Categoria Jornalismo em Áudio

– Catálogo da Esperança: o artesanato que transforma realidades em Nova Porto XV (Rádio Massa FM – Três Lagoas)

– Empreendedorismo no Centro: A Força de Quem Mantém o Comércio Vivo (Rádio Cidade 97)

– Indústria usa barbatimão para produzir cosméticos de forma sustentável e desenvolve cadeia produtiva (Massa FM CG)

Categoria Jornalismo em Vídeo

Categoria Jornalismo em Vídeo

– De produtoras de mel pantaneiro a polinizadoras profissionais, abelhas transformam mercado em MS (SBT MS)

– Reaproveitamento de dejetos é caminho para mais sustentabilidade no campo (TV Morena/Globo)

– Robotização revoluciona produção de leite em Mato Grosso do Sul (Canal do Boi)

Categoria Fotojornalismo

Categoria Fotojornalismo

– DO SUL: tradições artesanais pantaneiras atravessam gerações e preservam identidade cultural de MS (Top Mídia News)