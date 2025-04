O Pós do “Dia da Libertação” dos EUA, demanda global de grãos vindo para o Brasil e o pagode russo

*De Fabiano Reis, jornalista e mestre em Produção e Gestão Agroindustrial

Ontem passei boa parte do final de tarde ouvindo Donald Trump, o traduzindo com meu inglês parco, interpretando as sinalizações do Império que enxerga o domínio global encolhendo a cada dia e busca agora dar alguma manutenção no grande poder que tem.

Depois disso, enquanto o Botafogo passava vergonha no Chile, recebi as gravações de alguns economistas, pois entendam: para agricultura brasileira o arroubo de ontem foi excelente, globalizou o mundo sem os EUA.

Hoje, quando o mercado abriu não poderia ser diferente. Chegou a hora do mundo acabar e as bolsas de valores se esparravam pelo chão com as taxas norte-americanas e a promessa de tarifas maiores para quem retaliar.

O Índice dólar despenca (o dólar comparado às principais moedas do planeta) queda de 2,25%, no Brasil recua 1,41% (aqui o negócio é diferente).

A intensidade fazia o Bitcoin despencar 4,4%, a União Europeia jurar vingança tarifária (a vaca foi para brejo mesmo, pode até sair, mas está lá, enquanto o “Dia da Libertação” perdurar) Dow Jones perde mais de 1.000 pontos e, se seguir desta forma, deve mudar de nome.

A China deu ultimato aos EUA e disse que vai fazer qualquer coisa para defender seus interesses econômicos. Nasdaq também viu 5% do seu valor deixar de existir. Não obstante, aquele pessoal que desaprendeu a ler livros, pode colocar a barba de molho, pois o Google será taxado! Muita gente não sabia, mas tem a sua própria “inteligência artificial” há décadas. Por aqui, meu sistema deu pau ou a B3 está subindo mais de 1%.

Pagode Russo

Acompanho e sigo jornalistando o fato ouvindo no fone de ouvido a única música que faz sentido neste momento, “Ontem eu sonhei que estava em Moscou; Dançando pagode russo na boate Kossacou; Parecia até um frevo naquele cai e não cai; em cá cossaco, cossaco dança agora…”, por aí vai na música de Luiz Gonzaga.