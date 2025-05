Obra da Ponte Bioceânica está 70% concluída

A construção da Ponte Bioceânica sobre o Rio Paraguai, que ligará Carmelo Peralta, no Paraguai, a Porto Murtinho (MS), no Brasil, atingiu 70% de conclusão. A etapa atual consiste na construção das estruturas principais, das vias de acesso e elementos complementares.

Atualmente, estão sendo construídas as guias anticolisão e as fundações para instalação das barreiras de segurança no lado direito do viaduto paraguaio, o que aumentará a proteção dos usuários quando a obra estiver concluída.

A megaestrutura será responsável por ligar o Brasil ao Paraguai, conectando diretamente as rodovias sul-mato-grossenses com o corredor rodoviário que unirá os oceanos Atlântico e Pacífico por meio de Brasil, Paraguai, Argentina e Chile.

O projeto não só melhorará a conectividade física entre o Paraguai e o Brasil, mas também impulsionará a integração regional e o desenvolvimento econômico na América do Sul.

Pilar já atingiu 130 metros de altura – Foto: Toninho Ruiz

A Ponte Bioceânica terá aproximadamente 1,3 km de extensão, dividida em três trechos: dois formarão os viadutos de acesso em ambos os lados, e um corresponderá à parte estaiada, com 632 metros sobre o rio Paraguai, incluindo um vão central de 350 metros.

A obra está sendo realizada pelo Consórcio Binacional PYBRA, formado pelas empresas Tecnoedil (Paraguai), Cidade e Paulitec (Brasil).

O investimento na megaestrutura é de R$ 575,5 milhões financiados pela administração paraguaia de Itaipu Binacional. A previsão das autoridades é que a ponte esteja concluída em fevereiro de 2026, com um atraso de três meses no cronograma inicial.

Lado brasileiro

A alça de acesso à ponte, no município de Porto Murtinho, que fará a ligação com a BR-267, terá 13,1 quilômetros. No local também serão implantados o contorno rodoviário e o centro aduaneiro, para o controle do acesso entre Brasil e Paraguai.

O valor do investimento é de R$ 427 milhões, liberados por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A previsão de conclusão dessa etapa é para o segundo semestre de 2026, conforme o Ministério do Planejamento e Orçamento.

Visita técnica

Nessa terça-feira (13), o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Fernando Oliveira, realizou uma visita técnica às obras da Ponte Bioceânica.

Oliveira destacou a relevância do empreendimento para a integração regional e o fortalecimento da fiscalização rodoviária nas futuras rotas internacionais.

“A PRF tem papel essencial nesse eixo de integração continental, tanto na fiscalização quanto no suporte ao desenvolvimento sustentável das regiões de fronteira”, afirmou Oliveira.

Entre as medidas anunciadas está a construção de uma nova Unidade Operacional da PRF em Porto Murtinho, que será o ponto de entrada da Rota Bioceânica no território brasileiro.

A nova unidade será fundamental para intensificar a fiscalização, coibir práticas criminosas e garantir a segurança viária na região. O posto também atuará no controle do tráfego, transporte de cargas e passageiros, além das demais atribuições típicas da PRF.

Em nota divulgada nesta quarta-feira (14), a PRF informou que a presença da instituição em áreas estratégicas da Rota Bioceânica será fundamental para garantir a segurança viária, combater o tráfico internacional e apoiar o desenvolvimento logístico da região.

Também estavam presentes na visita o fiscal do Ministério de Obras Públicas e Comunicações (MOPC) do Paraguai, Xavier Rojas, o representante do Consórcio PYBRA, Roberto Ragazzini, responsável pela obra, e a vice-prefeita de Porto Murtinho, Andreara Castro.