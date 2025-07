Obra de R$ 146 milhões vai pavimentar rodovia entre Inocência e Chapadão do Sul

Um trecho de 38 quilômetros da MS-316, entre os municípios de Inocência e Chapadão do Sul, deverá ser pavimentado nos próximos meses. O governo de Mato Grosso do Sul lançou licitação no valor de R$ 146,7 milhões para a execução da obra, considerada estratégica para o escoamento da produção agropecuária e o avanço da industrialização no nordeste do Estado.

O aviso foi publicado no fim do mês de junho no Diário Oficial, e a abertura das propostas está marcada para o dia 17 de julho, às 8h30, por meio de concorrência eletrônica. O modelo adotado é o de empreitada por preço unitário.

O projeto inclui, além da pavimentação asfáltica, a construção de pontes de concreto sobre o Ribeirão Formigas, o Rio das Morangas e o Córrego São José, além de obras de drenagem e instalação de dispositivos de segurança.

O trecho a ser asfaltado compreende a extensão entre a ponte sobre o Rio Indaiá Grande e o perímetro urbano de Inocência. A via é amplamente utilizada por caminhões que transportam insumos agrícolas, e a expectativa é que o asfalto reduza os custos logísticos e aumente a segurança no trajeto.

A região tem atraído grandes investimentos privados, como o da empresa chilena Arauco, que projeta a construção de uma fábrica de celulose em Inocência. Orçado em cerca de R$ 28 bilhões, o empreendimento deve gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos, com potencial de transformar a economia local e impulsionar o desenvolvimento regional.

Com pouco mais de 8 mil habitantes, Inocência vive a expectativa de um novo ciclo de crescimento econômico, com a chegada de novos serviços, ampliação do comércio e valorização imobiliária.

A pavimentação da MS-316 será executada em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), como parte do conjunto de obras de infraestrutura voltadas ao fortalecimento da malha rodoviária do Estado.

O edital completo da licitação está disponível no portal da Agesul e no Portal Nacional de Contratações Públicas.

*Com informações da Agesul