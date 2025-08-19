Obra de R$ 2,4 milhões vai mudar rotatória da Euler com Tamandaré em Campo Grande

Campo Grande terá uma obra na rotatória que conecta as avenidas Euler de Azevedo e Tamandaré, ponto de grande fluxo de veículos e constantes registros de congestionamento.

O investimento previsto é de R$ 2,4 milhões, com prazo de execução de até um ano a partir da conclusão do processo licitatório.

O recurso já foi repassado à Prefeitura da Capital, responsável pela licitação. Segundo o diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Paulo da Silva, a expectativa é de que as obras avancem rapidamente.

“O projeto está pronto, o dinheiro está na conta e temos o prazo de um ano para entregar a obra finalizada”, afirmou.

Para o diretor-executivo do Detran-MS, João César Matogrosso, a intervenção atende a uma demanda antiga da população. Ele ressaltou que a requalificação deve melhorar a fluidez do tráfego e reduzir acidentes no local.

A obra integra um conjunto de parcerias firmadas entre o Governo do Estado, por meio do Detran-MS, e prefeituras de Mato Grosso do Sul, voltadas à melhoria da mobilidade urbana e da segurança viária.

*Com informações do Governo de MS