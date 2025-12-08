Obra do Parque Cachoeiras do Céuzinho é autorizada com prazo de um ano e meio para conclusão

Campo Grande formalizou o contrato para a implantação do Parque Turístico Municipal Cachoeiras do Céuzinho, projetado para transformar uma das áreas naturais mais frequentadas da Capital em um espaço estruturado de lazer e conservação ambiental.

O extrato publicado nesta segunda-feira (8) no Diário Oficial confirma investimento de R$ 7,29 milhões, com prazo de até 540 dias para execução após a ordem de serviço.

A região do Céuzinho, conhecida pelas trilhas, cachoeiras e paisagens que atraem moradores e turistas durante todo o ano, enfrenta há décadas problemas como falta de infraestrutura, descarte irregular de lixo e áreas improvisadas de lazer.

A implantação do parque busca reverter esse cenário e organizar a visitação em uma área inserida na APA do Córrego Ceroula, uma das mais simbólicas do município.

De acordo com o contrato, serão construídos equipamentos essenciais para receber visitantes e ampliar o potencial turístico do local, incluindo guarita, pórtico de entrada, centro de recepção, estacionamento, banheiros, restaurante, lojas, quiosques, redário, salão de jogos, playground, área de apoio para trilhas e receptivo exclusivo para ciclistas. Também estão previstas áreas destinadas à contemplação e circulação segura.

A expectativa é que o novo parque estimule o turismo de natureza, fortaleça atividades econômicas do entorno e gere oportunidades para pequenos empreendedores. A obra será dividida em fases: a primeira contempla estruturas básicas de acolhimento, enquanto as etapas seguintes incluirão mirantes e pontos de contemplação, ampliando o circuito de visitação.

O contrato, firmado entre o Município e a empresa responsável pela execução, segue a legislação de licitações e conta com financiamento do Finisa 5, além de recursos do Tesouro Municipal.