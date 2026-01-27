Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

INFRAESTRUTURA

Obra de drenagem interdita trecho da Rua Divisão nesta terça-feira

Intervenção para implantação de rede de águas pluviais altera trânsito no sentido Norte/Sul até o fim da tarde.

Gabriela Porto

Implantação de rede de drenagem altera tráfego na Rua Divisão nesta terça-feira. - Foto: PREFCG
Implantação de rede de drenagem altera tráfego na Rua Divisão nesta terça-feira. - Foto: PREFCG

Uma obra de infraestrutura urbana altera o tráfego de veículos na Rua Divisão, em Campo Grande, nesta terça-feira (27). A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou a interdição temporária da via no sentido Norte/Sul para a implantação de uma nova rede de captação de águas pluviais.

A intervenção integra ações voltadas à melhoria do sistema de drenagem da Capital, buscando reduzir impactos causados por chuvas intensas e melhorar as condições de circulação viária em médio e longo prazo.

Interdição é necessária para segurança da obra

Segundo a Agetran, o bloqueio do tráfego é indispensável para a execução segura dos serviços, que envolvem abertura de valas e instalação de estruturas subterrâneas. Durante esse tipo de intervenção, a circulação de veículos poderia oferecer riscos tanto aos trabalhadores quanto aos condutores.

Por esse motivo, a via permanece fechada durante todo o período da obra, com acompanhamento técnico no local.

Desvios organizam o fluxo de veículos

Para garantir a fluidez do trânsito na região, a Agência Municipal definiu rotas alternativas. Os motoristas devem utilizar as ruas Carimbó e Lírio do Campo, acessando pela Rua Raquel de Queiroz, como caminhos substitutos ao trecho interditado.

A orientação é que os condutores respeitem a sinalização instalada e sigam os desvios indicados, evitando manobras arriscadas ou retorno indevido.

Sinalização e controle viário

O local da interdição conta com sinalização provisória para informar os motoristas sobre o bloqueio e orientar o tráfego. Além disso, equipes responsáveis acompanham a execução da obra e monitoram o impacto no trânsito ao longo do dia.

A presença das equipes também permite ajustes imediatos, caso seja necessário reorganizar o fluxo de veículos durante a intervenção.

Previsão de conclusão ainda hoje

A previsão da Agetran é de que os trabalhos sejam concluídos ainda nesta terça-feira, com liberação da via a partir das 16h. Após esse horário, o tráfego deverá ser normalizado, caso não ocorram imprevistos técnicos.

A agência destaca que intervenções desse tipo são pontuais e fundamentais para melhorar a infraestrutura urbana e prevenir transtornos futuros à população.

Recomendação aos motoristas

Enquanto durar a interdição, a orientação é que os condutores evitem a Rua Divisão e optem por rotas alternativas, sempre que possível. Planejar o deslocamento e respeitar a sinalização contribui para a segurança e para a rápida conclusão dos serviços.

A Agetran reforça que novas informações podem ser divulgadas caso haja alteração no cronograma da obra.

