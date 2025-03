Obra em Três Lagoas está no cronograma e Lula deve inaugurar, diz Simone Tebet

Apesar da paralisação temporária das obras, o contrato de execução do contorno rodoviário de Três Lagoas – uma das mais importantes intervenções viárias no município – segue dentro do cronograma. A informação é da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministra – do qual a Massa FM Campo Grande participou na manhã desta terça-feira (25) -, a ministra informou que os recursos para as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) estão no orçamento e que, no caso do contorno rodoviário de Três Lagoas, a paralisação pode estar relacionada à chuva ou a algum problema técnico.

Ela ressaltou ainda que o contorno foi uma das iniciativas dela enquanto senadora da República, “e agora, como ministra, não vou deixar de concluir essa obra”, garantiu.

A ministra destacou também que existe a intenção de que o presidente Lula esteja presente para a inauguração, prevista para o final deste ano.

Contrato

Reportagem do Jornal do Povo do último sábado (22) aponta que a empresa responsável pela execução alega desequilíbrio financeiro devido às diferenças entre o anteprojeto e a execução da obra. A informação é do engenheiro do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho.

Nesse sentido, a autarquia estaria analisando a possibilidade de reequilíbrio contratual. Caso o pedido não seja atendido, Marinho disse que a empresa pode continuar a obra mesmo com prejuízos, ou, em caso de rescisão de contrato, uma nova empresa deve ser contratada para a conclusão.