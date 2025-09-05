Veículos de Comunicação
Obras de R$ 23,4 milhões reforçam sistemas de abastecimento em Rio Brilhante e Chapadão do Sul

Intervenções devem durar 18 meses e incluem modernização de redes, equipamentos e campanhas de uso consciente da água

Fernando de Carvalho

Intervenções devem durar 18 meses - Foto: Divulgação/Sanesul
Os municípios de Rio Brilhante e Chapadão do Sul vão receber obras de ampliação e modernização do abastecimento de água, com investimentos que somam R$ 23,4 milhões.

Os recursos serão aplicados pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), que assinou as ordens de serviço na semana passada.

Em Rio Brilhante, o valor chega a R$ 13,7 milhões, com recursos próprios e financiamento do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). Já em Chapadão do Sul, serão R$ 9,7 milhões voltados à ampliação da captação, reservação e distribuição de água tratada.

Impactos previstos

As obras devem aumentar a segurança hídrica e reduzir riscos de desabastecimento. Entre os impactos esperados estão a melhoria na qualidade de vida, geração de empregos, valorização imobiliária e atração de novos empreendimentos.

Também há foco em preservação ambiental, com modernização de sistemas para reduzir desperdícios e proteger mananciais.

Em Chapadão do Sul, o projeto inclui ainda campanhas educativas para incentivar o consumo consciente, com práticas como reaproveitamento de água e reparos rápidos em vazamentos.

Universalização e modernização

A Sanesul destaca que, embora o abastecimento já seja universalizado em Mato Grosso do Sul, a demanda por água cresce junto com a população. As intervenções têm como objetivo atualizar as estruturas para garantir eficiência e sustentabilidade no atendimento.

*Com informações do Governo de MS

