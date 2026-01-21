Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

JUDICIÁRIO

Oficiais de Justiça cumprem 634 mil mandados em MS em 2025

Campo Grande lidera o volume de diligências, e Angélica e Sonora registram as melhores taxas de eficácia no Estado

Fernando de Carvalho

Campo Grande lidera o volume de diligências - Foto: Divulgação/TJMS
Campo Grande lidera o volume de diligências - Foto: Divulgação/TJMS

O Judiciário de Mato Grosso do Sul cumpriu 634.564 mandados judiciais em 2025, segundo dados do Sistema de Automação da Justiça (SAJ). O volume representa um aumento de 2,05% em comparação com 2024, quando foram executadas 621.797 ordens em todo o Estado.

Apesar do crescimento no número de diligências, o levantamento aponta que a eficácia no cumprimento de mandados ficou em 59,74%. Na prática, isso significa que, a cada 100 ordens expedidas, pouco mais de 59 tiveram resultado positivo, com a localização da pessoa ou do bem.

Já 40,26% dos mandados tiveram cumprimento negativo ou parcial, quando os alvos não foram encontrados ou apenas parte da determinação judicial pôde ser executada.

A comarca de Campo Grande registrou o maior volume de mandados cumpridos em 2025. Foram 225.378 diligências realizadas até o dia 19 de dezembro, data em que começou o recesso judiciário.

Depois da Capital, as comarcas com maior número de ordens executadas foram Dourados, com 49.286 mandados, e Três Lagoas, com 36.269. Em Corumbá, o total passou de 21 mil mandados, com 63,7% de eficácia, acima da média estadual.

O levantamento também mostra números relevantes em comarcas de médio porte. Em Ponta Porã e Naviraí, por exemplo, o total de ordens judiciais cumpridas em 2025 superou 15 mil em cada município.

Entre os melhores desempenhos no Estado, Angélica e Sonora aparecem com os maiores índices de eficácia. Em Angélica, 79,10% dos 2.148 mandados cumpridos tiveram resultado positivo. Já Sonora registrou 79,09% de eficácia, com 3.874 diligências executadas.

*Com informações do TJMS

