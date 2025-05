Oficiais de Justiça são contra designação de policiais para cumprimento de mandados

“A ASSOJUS/MS, entidade jurídica que representa Oficiais de Justiça e Avaliadores do Estado de Mato Grosso do Sul, CNPJ 59.478.350/0001-00, no uso de suas atribuições Estatutárias e em razão de notícias veiculadas na imprensa da Capital do Estado e propaganda institucional do Governo do MS, decorrentes do caso de violência doméstica ocorrido na Capital, que culminou com a morte da vítima, vem a público

ESCLARECER que o final trágico ocorrido em referido caso não se relacionou à atuação dos Oficiais de Justiça, uma vez que toda a categoria vem cumprindo diuturnamente as decisões judiciais emanadas na citada área e em todas as áreas de atuação do Poder Judiciário, obedecendo aos prazos legais estabelecidos pelo TJMS, CNJ e demais Leis vigentes no País.



A FATALIDADE ocorrida no caso em comento decorre, em verdade, da falência da SOCIEDADE ATUAL, bem como das FAMÍLIAS, donde saem formados verdadeiros cidadãos, porém de onde saem também alguns SOCIOPATAS, que travestidos de pessoas de bem, ocasionam verdadeiras TRAGÉDIAS. Há que se ressaltar ainda, que a LEI MARIA DA PENHA completou 18 anos em 2024, sendo necessária uma revisão urgente em suas previsões punitivas, com o fito de VERDADEIRAMENTE combater os casos de feminicídio que assolam o País.



A par disso, a sociedade há que cobrar o empenho do Estado e dos políticos eleitos, a fim de elaborar programas de prevenção em todas as áreas (primordialmente na Educação de crianças e jovens), a fim de ver progredir a PESSOA HUMANA, base de uma nação, evitando-se a repetição de conduta do que é visto dentro de casa, com pais omissos e agressivos em todos os sentidos, buscando a diminuição/término de

um quadro que, atualmente, só evolui.



Os Oficiais de Justiça e Avaliadores do Estado de Mato Grosso do Sul, em sua maioria, possuem formação superior, e todos possuem treinamento adequado para lidar com o cumprimento das decisões judiciais e com as partes processuais, com fito de não tornar mais grave o litígio trazido ao Poder Judiciário para solução.



A título de exemplo, no ano de 2024, com apenas um quadro Estadual de, aproximadamente, 330 Oficiais de Justiça, houve a execução/cumprimento por volta de 260.000 ordens judiciais (mandados), dentre elas as de atuação na área de proteção das mulheres, com base na Lei Maria da Penha.



Na capital, com um quadro de 90 Oficiais de Justiça, foram cumpridas mais de 220.000 ordens judiciais, esclarecendo-se que tais ordens são cumpridas TODOS OS DIAS E EM TODOS OS HORÁRIOS POSSÍVEIS e o empenho da categoria refletiu excelente produtividade na entrega da prestação jurisdicional, mesmo com deficit de servidores, havendo efetiva redução no quantitativo de mandados em atraso no supracitado

ano, da ordem de 80%, em consonância com as diretrizes administrativas do TJMS.



Assim, há que ser reconhecida que a atuação dos Oficiais de Justiça e Avaliadores deste Estado, se dá de forma exemplar, em comparativo com outros Tribunais de mesmo porte de nosso País, sendo certo também que o fim trágico ocorrido recentemente na Capital do Estado não pode ser atribuído aos Oficiais de Justiça, tampouco desdobrar em prejuízo à categoria e à própria sociedade, com a utilização de

servidores de outros Poderes para o exercício da função de Oficial de Justiça ou para a prática de atos exclusivamente realizados por Oficiais de Justiça.



É importante ressaltar que o trabalho desempenhado pelos Oficiais de Justiça e Avaliadores deste Estado, mesmo suportando a sobrecarga funcional existente, tem evitado que ocorram fatalidades como esta, justamente pela experiência e treinamento que os Oficiais de Justiça têm na condução do cumprimento da ordem judicial, a fim de não gerar maiores perdas entre as partes que buscam o Poder Judiciário para solução de uma situação que já é conflituosa.



Manifestamos contrariedade à designação de Policiais Militares, Policiais Civis e servidores de outros órgãos, para atuação como Oficiais de Justiça AD HOC, visto que a demanda de mandados vem sendo suprida, existindo dentro do próprio Poder Judiciário, servidores que podem e que deveriam, estes sim, de forma provisória até a realização de concurso para suprir a defasagem, serem designados como AD HOC, com formação na área do Direito e experiência no trato com o cidadão. Fazemos coro, por fim, com entidade de representação da Polícia Militar deste Estado, que veio a público manifestar sua ojeriza, com relação à designação de Policiais para atuação como Oficiais, por retirar os mesmos de sua precípua função prevista na CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, aumentando sobre eles a sobrecarga já existente.



Por fim, indagamos: qual atuação se dará pelas forças da segurança pública? A da formação militar ou do curso para Oficiais de Justiça “ad hoc”, aumentando o conflito, ao invés de evitá-lo. A retirada do Policial Militar de seu dever para assunção de funções que nunca foram e não são previstas para sua execução trará prejuízos à própria sociedade, com Policiais Militares sobrecarregados, exercendo função que não lhe é afeita, sem o descanso devido e sem a experiência na resolução de conflitos e cumprimento de ordens judiciais.”



Osvaldo Lemos Cardoso

Presidente da ASSOJUS/MS