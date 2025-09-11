Oficial de Justiça é agredida durante cumprimento de mandado em Campo Grande

Uma oficial de justiça foi agredida na terça-feira (9), em Campo Grande, enquanto cumpria um mandado de busca e apreensão de um carro. O homem, dono do veículo, foi preso em flagrante por lesão corporal, ameaça e resistência.

Ele passou por audiência de custódia nesta quinta-feira (11) e vai responder ao processo em liberdade.

Agressão durante o cumprimento do mandado

Segundo o boletim de ocorrência, a oficial foi até o endereço acompanhada de um funcionário do banco responsável pelo pedido. O veículo estava parado na rua. A servidora pediu as chaves, mas o dono entrou no carro, ligou o motor e disse que estava armado.

Em seguida, apertou o braço da oficial e a empurrou. Ela só não caiu porque foi segurada pelo representante do banco.

Prisão e versões diferentes

Uma viatura da polícia passava pelo local e fez a abordagem. O homem entregou as chaves e foi levado para a delegacia. A oficial apresentou hematoma no braço. O suspeito tinha um ferimento na mão e disse que o machucado era antigo, causado por trabalho como pedreiro.

Ele negou ter agredido a servidora e afirmou que apenas tentava retirar seus pertences do carro.

Liberdade provisória

Na audiência de custódia, o juiz Albino Coimbra Neto concedeu liberdade provisória. Não houve pedido de prisão preventiva do Ministério Público nem da polícia. O magistrado alertou que o acusado não está absolvido e terá de comparecer a todos os atos do processo.

*Com informações do TJMS